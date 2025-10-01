ახალი ამბები

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა

1 ოქტომბერი, 2025 •
სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა.

„შემოჭრილი თაღლითები გავანადგურეთ და დღეიდან ისევ გელოდებით „ქვევრში“, — ამბობს ბასლანძე ფეისბუკზე გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში.

„ტვ პირველის“ ცნობით, რესტორანში დღეს პოლიცია, აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები და თავად ბასლანძე მივიდნენ. ბასლანძემ თქვა, რომ მას აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, მოიჯარე მხარე არის თვითონ და მმართველობაში მისი კომპანია შპს „ქვევრი“ უნდა შევიდეს.

„მივმართეთ სასამართლოს… სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მოიჯარე მხარე ჩვენ ვართ და ჩვენ უნდა შევიდეთ მმართველობაში. ამდენი ხანია ვცდილობდით შესვლას და არ გამოვიდა, რის გამოც სასამართლომ მიმართა აღსრულებას“, — განაცხადა ბასლანძემ.

თამარ აბესაძე, ზურაბ (შალვა) ტიბუას ადვოკატი ამბობს, რომ რესტორანი ქვევრი ეკუთვნის ზურაბ ტიბუას, ხოლო ლაშა ბასლანძეს მის კლიენტთან რესტორნის საიჯარო ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული ანუ რესტორანს ქირაობდა და ამუშავებდა. მისი თქმით, ბასლანძემ არ შეასრულა კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები, კერძოდ,, მფლობელს არ გადაუხადა ქირა, რის შემდეგაც მას რესტორნის დატოვება მოუწია.

„ძალიან გასაოცარია ეს ამბავი, იმიტომ რომ სასამართლომ ჩვენ უარი გვითხრა… მხარე არ ასრულებს ვალდებულებას, მაგრამ მათ ჩვენ კი არ დაგვიკმაყოფილეს კანონიერი მოთხოვნა, არამედ იმ მხარეს, რომელიც არღვევს საიჯარო ხელშეკრულების პირობებს“, — განაცხადა ტიბუას ადვოკატმა თამარ აბესაძემ.

მისივე თქმით, არავინ მიუციათ პასუხისგებაში ამ დავის გამო ამავე რესტორანში მომხდარი დაპირისპირების გამო.

დაპირისპირება და სროლა რესტორან “ქვევრში” – ლაშა ბასლანძე გამოკითხვაზე იმყოფება

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

გამოიყენე საერთაშორისო ზარებისთვის mobineX-ის აპლიკაცია და დაზოგე თანხა

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა 01.10.2025
სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება 01.10.2025
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია 01.10.2025
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი 01.10.2025
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian 01.10.2025
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა 01.10.2025
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს 01.10.2025
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს 01.10.2025
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს