1 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ახლად გახსნილი აეროპორტი სოხუმში უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ამის შესახებ აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ოლეგ ბარციცმა განაცხადა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს.

„[სოხუმის აეროპორტი] დღემდე უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ჩვენთვის ეს ძალიან პოზიტიური სიგნალია, რომ სტრატეგიულ მოკავშირესთან ერთად სწორი მიმართულებით ვმოძრაობთ“, – თქვა ბარციცმა.

მან ასევე აღნიშნა, რომ აეროპორტი რუსეთის მხარდაჭერით აღადგინეს.

„სიხარულით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი, რომელიც  განხორციელდა, ჩვენი საერთაშორისო აეროპორტია“.

სოხუმის აეროპორტი 2025 წლის მაისში, 32-წლიანი პაუზის შემდეგ მოსკოვის მხარდაჭერით ამოქმედდა. სოხუმიდან რეისები ხელმისაწვდომია მოსკოვში, ნიჟნი ნოვგოროდში, ხანტი-მანსისკში და სანქტ-პეტერბურგში.

“შემაშფოთებელია რუსეთის მიერ სოხუმის აეროპორტის უკანონო ამოქმედება”

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა 01.10.2025
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება 01.10.2025
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია 01.10.2025
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი 01.10.2025
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian 01.10.2025
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა 01.10.2025
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს 01.10.2025
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს 01.10.2025
