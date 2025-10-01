სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა

ახლად გახსნილი აეროპორტი სოხუმში უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ამის შესახებ აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ოლეგ ბარციცმა განაცხადა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს.
„[სოხუმის აეროპორტი] დღემდე უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ჩვენთვის ეს ძალიან პოზიტიური სიგნალია, რომ სტრატეგიულ მოკავშირესთან ერთად სწორი მიმართულებით ვმოძრაობთ“, – თქვა ბარციცმა.
მან ასევე აღნიშნა, რომ აეროპორტი რუსეთის მხარდაჭერით აღადგინეს.
„სიხარულით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი, რომელიც განხორციელდა, ჩვენი საერთაშორისო აეროპორტია“.
სოხუმის აეროპორტი 2025 წლის მაისში, 32-წლიანი პაუზის შემდეგ მოსკოვის მხარდაჭერით ამოქმედდა. სოხუმიდან რეისები ხელმისაწვდომია მოსკოვში, ნიჟნი ნოვგოროდში, ხანტი-მანსისკში და სანქტ-პეტერბურგში.
“შემაშფოთებელია რუსეთის მიერ სოხუმის აეროპორტის უკანონო ამოქმედება”