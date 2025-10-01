ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ლავროვი: აფხაზეთში ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი პირობების გაგრძელებას ველით

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში, ტურისტული ნაკადების ზრდის ფონზე, გაგრძელდება მომსახურების მოდერნიზაციისა და კერძო ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. ეს განცხადება მან აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო მინისტრთან, ოლეგ ბარციცთან შეხვედრაზე გააკეთა.

ლავროვის თქმით, აფხაზეთს რამდენჯერმე ესტუმრა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პირველი მოადგილე სერგეი კირიენკო.

„მე ვისაუბრე მასთან. ის ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, რომლებზეც შეთანხმდნენ პრეზიდენტები [ვლადიმირ] პუტინი და [ბადრა] გუნბა.  კერძოდ, საუბარია ქალაქის სატრანსპორტო და სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეკონსტრუქციაზე, მემორიალური ძეგლების რენოვაციაზე და სხვა მნიშვნელოვან ინიციატივებზე.

ჩვენ დიდ კმაყოფილებას გამოვთქვამთ, რომ ეს საქმიანობა უკვე იძლევა პოზიტიურ შედეგებს, ხელს უწყობს თქვენი ეკონომიკის გაძლიერებას და ჩვენს მეგობრობას. გარდა ამისა, ამან გაზარდა აფხაზეთში ცხოვრების და დასვენების ხარისხი. კარგი მაგალითია ტურიზმის მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს რუსეთიდან აფხაზეთში ტურისტული ნაკადების 20%-იან ზრდას წინა წელთან შედარებით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მომსახურების მოდერნიზაციისა და კერძო ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის პროცესი გაგრძელდება”, – თქვა ლავროვმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს