1 ოქტომბერი, 2025 •
აშშ-ში „შათდაუნია“, მთავრობამ მუშაობა შეაჩერა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ში მთავრობის „შათდაუნი“ დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამთავრობო სამსახურებმა დროებით მუშაობა შეაჩერეს.

„შათდაუნის“ მიზეზი რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ პარტიებს შორის მთავრობის დაფინანსების შესახებ კანონპროექტზე  შეუთანხმებლობა გახდა.

პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის რესპუბლიკურ პარტიას  სენატში, ანუ კონგრესის ზედა პალატაში, არ აქვს ის 60 ხმა, რაც საჭიროა დაფინანსების შესახებ კანონპროექტის მისაღებად და ვერც დემოკრატებთან შეთანხმება შეძლეს.

შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჯანდაცვის პოლიტიკაა. კერძოდ, დემოკრატები უარს ამბობენ რესპუბლიკელების კანონპროექტის მხარდაჭერაზე და აცხადებენ, რომ ეს ამერიკელებისთვის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას გაართულებს. 

დემოკრატები ასევე მოითხოვენ საგადასახადო კრედიტების გახანგრძლივებას, რაც მილიონობით ამერიკელისთვის ჯანმრთელობის დაზღვევას გააიაფებს და გააუქმებს ტრამპის მიერ Medicaid-ის შემცირებებს. 

დემოკრატები ასევე ეწინააღმდეგებიან დაავადებათა კონტროლის ცენტრებისა (CDC) და ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტების (NIH) ხარჯების შემცირებას. 

აშშ-ში მთავრობის „შათდაუნის“ გამოცხადების გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოში ამერიკის საელჩომაც. საელჩო Facebook გვერდზე წერს, რომ ამ პერიოდში შესაძლებლობის ფარგლებში გაგრძელდება დაგეგმილი საპასპორტო და სავიზო მომსახურება შეერთებულ შტატებსა და საზღვარგარეთ აშშ-ის საელჩოებსა და საკონსულოებში.

„ასიგნებების შეჩერების გამო, ფუნქციონირების სრულ აღდგენამდე, ეს გვერდი რეგულარულად არ განახლდება, გამონაკლისია ინფორმაცია გადაუდებელი უსაფრთხოების შესახებ.

ამ პერიოდში დაგეგმილი საპასპორტო და სავიზო მომსახურება შეერთებულ შტატებსა და საზღვარგარეთ აშშ-ის საელჩოებსა და საკონსულოებში გაგრძელდება შესაძლებლობის ფარგლებში. ჩვენი სერვისებისა და სამუშაო სტატუსის შესახებ ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: travel.state.gov“, – ვკითხულობთ საელჩოს განცხადებაში.

ბოლო 50 წლის განმავლობაში აშშ-ში „შათდაუნი“ საკმაოდ გავრცელებული შემთხვევაა. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველ ვადაში  სამი ასეთი შემთხვევა იყო, მათ შორის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი – 36 დღე, რომელიც 2019 წლის იანვარში დასრულდა. მაშინ ეს მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებასთან დაკავშირებული უთანხმოების შედეგი იყო.

ავტორი: ნინა სიგუა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

