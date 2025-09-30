ახალი ამბები

მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მადაგასკარის პრეზიდენტმა ანდრი რაჯოელინამ ახალგაზრდული საპროტესტო აქციების ფონზე მთავრობა დაითხოვა.

როგორც The Guardian წერს, საპროტესტო აქციები წყლისა და ელექტროენერგიის გათიშვამ გამოიწვია და გაეროს ცნობით, სულ მცირე, 22 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.

გამოცემა წერს, რომ მადაგასკარში სამდღიანი დემონსტრაციები შთაგონებული იყო კენიასა და ნეპალში „ჯენ ზი თაობის“ საპროტესტო აქციებით და დემონსტრანტებმა გამოიყენეს კენიისა და ნეპალის პროტესტის მსგავსი ტაქტიკა.

„ჩვენ ვაღიარებთ და ბოდიშს ვიხდით, თუ მთავრობის წევრებმა არ შეასრულეს მათთვის დაკისრებული ამოცანები…

მესმის ელექტროენერგიის გათიშვით და წყალმომარაგების პრობლემებით გამოწვეული რისხვა, მწუხარება და სირთულეები. მოვისმინე მოწოდება, ვიგრძენი ტანჯვა, გავიგე მისი გავლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე“, – განაცხადა მადაგასკარის პრეზიდენტმა.

პრეზიდენტის თქმით, ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის წარდგენა მომდევნო სამი დღის განმავლობაში მოხდება, სანამ ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება.

მადაგასკარის ლიდერმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდებთან დიალოგისთვის სივრცის შექმნა სურდა და ძარცვის შედეგად დაზარალებულ ბიზნესებს დაჰპირდა, რომ ზომებს მიიღებდა.

მედიის ინფორმაციით, მადაგასკარის დედაქალაქ ანტანანარივუში ათასობით , უმეტესად შავებში ჩაცმული დემონსტრატები გამოვიდნენ და მოითხოვდნენ პრეზიდენტის გადადგომას.

გასულ კვირას გამართულ მსვლელობებს პოლიციამ მკაცრი ზომებით უპასუხა, ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა პროტესტის დასაშლელად, რის შედეგადაც 100-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა.

გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა ზოგიერთის გარდაცვალების მიზეზად სამართალდამცველების „ძალადობრივი რეაგირება“ დაასახელა, ხოლო სხვა შემთხვევები გამოწვეული იყო ძალადობითა და ბანდების მიერ ძარცვით, რომელიც მომიტინგეებთან არ იყო დაკავშირებული.

მედიის ცნობით, მადაგასკარის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო გაეროს მიერ მოწოდებული მსხვერპლის შესახებ მონაცემები და განაცხადა, რომ მონაცემები არ მომდინარეობს კომპეტენტური ეროვნული ორგანოებისგან და ეს ინფორმაცია „ჭორებს ან დეზინფორმაციას ეფუძნება“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

