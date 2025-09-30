ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი

30 სექტემბერი, 2025 •
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არსებობს სერიოზული იმედი, რომ საქართველო მოხსნის თავის პოლიციურ საგუშაგოს, რომელიც უკანონოდ დაამონტაჟა სოფელ უისტაში [წნელისი] 2019 წელს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების (IMPR) ფარგლებში დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ეგორ კოჩიევმა, 127-ე შეხვედრის შედეგების შეჯამებისას.

ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების მორიგი შეხვედრა ორშაბათს გაიმართა სასაზღვრო სოფელ ერგნეთში. მასში მონაწილეობდნენ ცხინვალის, რუსეთის, საქართველოსა და ეუთოს წარმომადგენლები.

„ეს იმედები პირველ რიგში დაკავშირებულია შიდაპოლიტიკურ ვითარებასთან, რომელიც ახლა საქართველოში ყალიბდება. ვხედავთ საქართველოს მხრიდან შემოსულ სიახლეებს, მათ შორის ქვეყნის ხელმძღვანელობის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ამ საგუშაგოს დაყენება სერიოზული შეცდომა იყო. შესაძლოა ეს მხოლოდ შიდაპოლიტიკური ბრძოლაა, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა ამ პრობლემაზე საჯაროდ საუბრობს და აღიარებს თავის შეცდომას, გარკვეულ იმედებს აჩენს“ ,- თქვა კოჩიევმა.

აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში მომდევნო, რიგით 128-ე შეხვედრა 18 ნოემბერს არის დაგეგმილი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ე.წ. პიჯაკების საქმეზე სააკაშვილის 9-წლიანი განაჩენი სააპელაციომ ძალაში დატოვა – პროკურატურა

5 ნიშანი იმისა, რომ თქვენი ავტომობილის აკუმულატორი ზამთრამდე გამოსაცვლელია

ბაჩიაშვილის მშობლების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო

როდესაც ხალხი გაისტუმრებს „ოცნებას“, ვუბრუნდები ხელოვნებას — პაატა ბურჭულაძე

TI: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ დევნა პირდაპირი თავდასხმაა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე. 30.09.2025
TI: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ დევნა პირდაპირი თავდასხმაა დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე.
ბუნება და კომფორტი ერთად – „საირმეს რეკრეაციულ ფერმაში“ თანამედროვე საპიკნიკე ზონები მოეწყო 30.09.2025
ბუნება და კომფორტი ერთად – „საირმეს რეკრეაციულ ფერმაში“ თანამედროვე საპიკნიკე ზონები მოეწყო
სელფი მობაილი – საერთაშორისო აღიარება საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომისთვის 30.09.2025
სელფი მობაილი – საერთაშორისო აღიარება საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი ტელეკომისთვის
ჩეხეთმა კიდევ 5 ქართველი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა 30.09.2025
ჩეხეთმა კიდევ 5 ქართველი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა
მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა 30.09.2025
მადაგასკარში საპროტესტო აქციების ფონზე პრეზიდენტმა მთავრობა დაითხოვა
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი 30.09.2025
ილუზიაა, რომ „ქართული ოცნება“ პროევროპულ გზაზე დაბრუნდება — ზურაბიშვილი
“ეს არის აბსურდი, ეს არის უნამუსობა” – ბაჩიაშვილი მშობლებისთვის ბრალის წარდგენაზე 30.09.2025
“ეს არის აბსურდი, ეს არის უნამუსობა” – ბაჩიაშვილი მშობლებისთვის ბრალის წარდგენაზე
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი 30.09.2025
თბილისმა შეცდომა აღიარა, ველით წნელისში საგუშაგოს მოხსნას – ცხინვალი