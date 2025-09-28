ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის – ფაშინიანი

28 სექტემბერი, 2025 •
დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„„დაბალანსებული და დაბალანსებისკენ მიმართული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის წინ. ჩვენ ვააქტიურებთ ურთიერთობებს იაპონიასთან, მონღოლეთთან, ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. 30 წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ სომხეთის რესპუბლიკას არ ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობები საუდის არაბეთსა და პაკისტანთან. მიხარია აღვნიშნო, რომ ახლა უკვე ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა და მიმდინარეობს დიალოგი“, – განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა გაეროს ტრიბუნიდან. წერს არმენპრესი.

მისი თქმით, სომხეთის რესპუბლიკის ტრადიციული კავშირებიც საგრძნობლად ვითარდება.

„ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან და საქართველოსთან ჩვენი დიალოგი და ძმობა უფრო თვალსაჩინო ხდება. ეს ურთიერთობები, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ჩვენს ურთიერთობებთან ერთად, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მშვიდ, სტაბილურ და განვითარებად გარემოდ დავინახოთ.

ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ასევე 3+3 ფორმატი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს ჩვენი რეგიონის ქვეყნებთან დიალოგისთვის და რუსეთის ფედერაციასთან ჩვენი ტრადიციული დიალოგის გასავითარებლად – მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან ყოველთვის აქტიური ორმხრივი ურთიერთობები გვაქვს“.

მისივე თქმით, ცოტა ხნის წინ სომხეთმა სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარა ჩინეთთან, აქტიური პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს ინდოეთთან.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გერმანიის სამომავლო დაფინანსება მცირე ადმინისტრაციული ხარჯების მქონე მეგობრებზე იქნება ფოკუსირებული – ფიშერი

POSTV-ის ინფორმაცია სიცრუეა და დამოუკიდებელ კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლაა – კოალიცია ცვლილებისთვის

ზელენსკიმ ტრამპს „ტომაჰავკის“ რაკეტები სთხოვა, რომელიც მოსკოვამდე აღწევს – მედია

შესაძლოა, „ოცნება“ ჩვენი მაუწყებლობის შესაწყვეტად ნიადაგს ამზადებდეს – TV პირველი

Abzas Media-ს ქალი ჟურნალისტები ბაქოდან 250 კილომეტრში კოლონიაში გადაიყვანეს 28.09.2025
Abzas Media-ს ქალი ჟურნალისტები ბაქოდან 250 კილომეტრში კოლონიაში გადაიყვანეს
დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის – ფაშინიანი 28.09.2025
დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა ახალ ჰორიზონტებს გვიხსნის – ფაშინიანი
“ჩვენი ხელახლა არჩევის შემთხვევაში, ახალ კონსტიტუციას მივიღებთ” – ფაშინიანი 28.09.2025
“ჩვენი ხელახლა არჩევის შემთხვევაში, ახალ კონსტიტუციას მივიღებთ” – ფაშინიანი
“ზანგეზურის დერეფნის” ტერმინის გამოყენება ეწინააღმდეგება მშვიდობას – ფაშინიანი 28.09.2025
“ზანგეზურის დერეფნის” ტერმინის გამოყენება ეწინააღმდეგება მშვიდობას – ფაშინიანი
ვინ და რა საკითხზე მოსთხოვა ახსნა-განმარტება არქიმანდრიტ დოროთეს საპატრიარქოში 27.09.2025
ვინ და რა საკითხზე მოსთხოვა ახსნა-განმარტება არქიმანდრიტ დოროთეს საპატრიარქოში
„არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს“ – ირაკლი კუპრაძე 27.09.2025
„არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს“ – ირაკლი კუპრაძე
მამის ცნობით, ქარელის რაიონში ოკუპანტებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს 27.09.2025
მამის ცნობით, ქარელის რაიონში ოკუპანტებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს
რუსეთი მოლდოვაში ანტიევროპული პროპაგანდისთვის მღვდლებს იყენებდა — Reuters-ის გამოძიება 27.09.2025
რუსეთი მოლდოვაში ანტიევროპული პროპაგანდისთვის მღვდლებს იყენებდა — Reuters-ის გამოძიება