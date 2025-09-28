ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

28 სექტემბერი, 2025
“ჩვენი ხელახლა არჩევის შემთხვევაში, ახალ კონსტიტუციას მივიღებთ” – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყანაში მოსალოდნელ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხელახლა არჩევის შემთხვევაში ჩაატარებს საერთოეროვნულ რეფერენდუმს ახალი კონსტიტუციის მისაღებად.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ გაეროს ტრიბუნიდან გამოსვლისას განაცხადა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა.

„დემოკრატიის სფეროში ჩვენი მიღწევები უფრო ინსტიტუციური და სახალხოდ სასარგებლოდ რომ გავხადოთ, უახლოეს მომავალში შემდეგი ნაბიჯის გადადგმას ვაპირებთ: 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხალხის მანდატის კიდევ ერთხელ მიღების შემდეგ დავიწყებთ საერთოეროვნული რეფერენდუმის ორგანიზებას ახალი კონსტიტუციის მისაღებად, რის შედეგადაც ხელისუფლების ყველა შტო და ქვეყანაში დამკვიდრებული სამართლებრივი წესი ორგანულად დაუკავშირდება კონსტიტუციის შემქმნელს, ანუ ხალხს, რითაც სომხეთის სახელმწიფოებრიობა გახდება მუდმივი და ხალხზე ორიენტირებული“, – განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

