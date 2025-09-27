ახალი ამბები

მამის ცნობით, ქარელის რაიონში ოკუპანტებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს

27 სექტემბერი, 2025 •
მამის ცნობით, ქარელის რაიონში ოკუპანტებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მოქალაქის, ბესო სიდამონიძის ინფორმაციით, ქარელის რაიონის სოფელ თამარაშენთან, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს.

საუბარია დაახლოებით 10 წლის ბავშვებზე.

მამის თქმით, ბავშვები თამაშობდნენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მათ გარდა ადგილზე იმყოფებოდა კიდევ 2 ბავშვი, რომლებმაც გამოქცევა მოახერხეს.

“როგორ იქნებიან? როგორ დაბრუნდებიან? ფსიქოლოგიურად როგორ იქნებიან ეს ბავშვები? მოგვხედეთ გთხოვთ”, – ამბობს ბესო სიდამონიძე, ერთ-ერთი გატაცებულის მამა და დახმარებას სთხოვს ყველას, ვისაც ეს ხელეწიფება.

მოგვიანებით სუს-ში განგვიცხადეს, რომ ბავშვები მათთან და უსაფრთხოდ არიან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის

1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება

პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს

ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა

ვინ და რა საკითხზე მოსთხოვა ახსნა-განმარტება არქიმანდრიტ დოროთეს საპატრიარქოში
„არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს“ – ირაკლი კუპრაძე
მამის ცნობით, ქარელის რაიონში ოკუპანტებმა 4 ბავშვი გაიტაცეს
რუსეთი მოლდოვაში ანტიევროპული პროპაგანდისთვის მღვდლებს იყენებდა — Reuters-ის გამოძიება
სინდისის პატიმრის, სერგეი კუხარჩუკის მადლიერების წერილი ციხიდან
“27 სექტემბერი ჩემი დაბადების დღეა, რომელსაც დევნილობაში აღარ აღვნიშნავ”
მზიას წერილი The Guardian-ში: “საკნიდან ვევედრები ევროპას, არ მიგვატოვოს რუსეთის ხელში”
სარჩელი, რომლითაც “ოცნება” ოპოზიციის აკრძალვას აპირებს, ოქტომბერში შევა