ახალი ამბები

პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს

26 სექტემბერი, 2025 •
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეიშვეს. საუბარია გადაცემა “იმედის კვირის” ჟურნალისტზე, საბა ხვიჩიასა და მის ოპერატორზე, რომლის ვინაობას ტელევიზია არ აკონკრეტებს.

ტელევიზიაში ამბობენ, რომ ოფიციალურმა პირებმა ქვეყანაში არშეშვების მიზეზად საცხოვრებელი ადგილისა და მატერიალური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტების არქონა დაუსახელეს. თუმცა “იმედში” ირწმუნებიან, რომ მათ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია აქვთ.

“ევროპულ დემოკრატიად შერაცხულ მოლდოვაში ჩასული “იმედის კვირა” პირდაპირ დსთ-ში აღმოჩნდა. ჩვენი ჟურნალისტი და ოპერატორი კიშინეუში არჩევნების გასაშუქებლად არ შეუშვეს. აეროპორტში 5- საათიანი დაყოვნების შემდეგ, გადამღები ჯგუფი გამგზავრების დარბაზში გადაიყვანეს. მიუჩინეს მეთვალყურეები და იმასაც არ ეუბნებიან, როდის მიეცემათ სამშობლოში დაბრუნების საშუალება.

არ აძლევენ ტელეფონით სარგებლობის შესაძლებლობას, უზღუდავენ გადაადგილებას, ჩამორთმეული აქვთ პასპორტები და დოკუმენტაცია. ერთადერთი, რაც უთხრეს, არის ის, თითქოს მათ არ ჰქონდათ დადასტურებული საცხოვრებელი ადგილის, მატერიალური უზრუნველყოფისა და ქვეყანაში შესვლის მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რაც სიცრუეა, რადგან “იმედის კვირის” ჟურნალისტებს ყველა საჭირო დოკუმენტი თან აქვთ.

მოლდოვაში კვირას საპარლამენტო არჩევნებია და სწორედ საარჩევნო პროცესის გადასაღებად გაემგზავრა “იმედის კვირა”. ასეთია დემოკრატია მოლდოვურად და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის „ევროპული“ სტანდარტი. ყველა დეტალს “იმედის კვირაში” საბა ხვიჩია მოყვება, რომელიც ელოდება უკან, საქართველოში გამომგზავრებას”, – წერია განცხადებაში, რომელსაც “იმედი” ავრცელებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს

ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს

სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა

ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის 26.09.2025
“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება 26.09.2025
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს 26.09.2025
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა 26.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს 26.09.2025
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე 26.09.2025
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე 26.09.2025
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება 26.09.2025
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება