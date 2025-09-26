ახალი ამბები

ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე

26 სექტემბერი, 2025 •
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ტელეკომპანია „იმედის“ მფლობელის, ირაკლი რუხაძის განცხადებით, ნებისმიერი სანქცია, რომელიც არ მუშაობს, ქართულ ბიზნესს დააზიანებს.

ასე უპასუხა მან TV პირველის ჟურნალისტის კითხვას, დააზიანებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება ქართულ ბიზნესს.

„რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სანქცია, რომელიც არ მუშაობს და უტვინოა, დააზიანებს [ქართულ ბიზნესს]. რა თქმა უნდა, [სანქციები] არ მუშაობს“, – განაცხადა ირაკლი რუხაძემ.

როგორც რუხაძე ამბობს, პირადად მისთვის სანქციების დაწესებას არ ელოდება.

„მე ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები რომ არ მუშაობს, ამაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეკონომისტების აზრი. რუსეთში იმუშავა სანქციებმა?! – არა, რა თქმა უნდა“, – განაცხადა ირაკლი რუხაძემ.

რაც შეეხება ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას, რუხაძის თქმით, გაუგებარია, ეს რატომ უნდა მოხდეს.

„რატომ უნდა გამკაცრდეს? რა დააშავა? რატომ უნდა დაჯარიმდეს? სად არის შეცვლილი [საგარეო კურსი]? არ არის, რა თქმა უნდა“, – განაცხადა ირაკლი რუხაძემ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს

ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს

სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა

ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის 26.09.2025
“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება 26.09.2025
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს 26.09.2025
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა 26.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს 26.09.2025
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე 26.09.2025
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე 26.09.2025
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება 26.09.2025
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება