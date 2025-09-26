ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე

26 სექტემბერი, 2025
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიხეილ ყაველაშვილის გამოსვლას.

დე ფაქტო უწყებაში აცხადებენ, რომ “ქართული მხარე კვლავ იყენებს რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკას”.

“პრეზიდენტ ყაველაშვილის სიტყვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 80-ე სესიაზე, სადაც საუბარი იყო „ოკუპაციის ხაზებზე“, საქართველოს ხელისუფლების წინა განცხადებებს იმეორებს”.

ამაზე პასუხად სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქმედებები, მათ შორის 2008 წელს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება, მყარ სამართლებრივ საფუძველზეა დაფუძნებული და არ ექვემდებარება გადახედვას.

რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად

“მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციის ქვეშ რჩება, ჩვენ დიდი ენერგიითა და შემართებით ვაგრძელებთ განვითარებასა და წინსვლას. ჩვენ გვაკისრია მისია, რომ ჩვენმა შვილებმა უფრო ძლიერ, ღირსეულ საქართველოში და მშვიდობიან მსოფლიოში იცხოვრონ.

მინდა მივმართო საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მყოფ ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებსა და დებს. საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ერთად ვწერდით საქართველოს ისტორიას, ისტორიას, რომელიც სავსეა ჩვენი წინაპრების გმირობებით, საერთო ბრძოლით, ჩვენი ერის თვითგადარჩენისა და სამშობლოს სიყვარულისთვის. ჩვენ არასდროს ვყოფილვართ დიდი იმპერია, რომელიც სხვებს საკუთარ წესებს თავს მოახვევდა. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ქვეყანა, რომელიც ამაყობდა საკუთარი მრავალფეროვნებით. საქართველო არის ადგილი, სადაც ცივილიზაციები საუკუნეების მანძილზე ხვდებოდნენ, ერწყმოდნენ და აბალანსებდნენ ერთმანეთს, ჩვენი კულტურა კი ამ რთული და მუდმივი სინთეზის პირმშოა”, – განაცხადა ყაველაშვილმა გაეროში.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება