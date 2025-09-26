ახალი ამბები

ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ნიუ-იორკში ვიზიტი შეაჯამა.

„საზოგადოებას, ალბათ, აინტერესებს ვახშამი, რომელიც გამართა ამერიკის პრეზიდენტმა, სადაც მოხდა ჩვენი შეხვედრა, მცირე შეხვედრა. მასთან მისალმება მქონდა თბილი და შემდეგ, რასაც საზოგადოება ყოველთვის ელოდება, მე მას განვუცხადე, რომ დრო არის, დაიწყოს ჩვენი ურთიერთობა ახალი ფურცლიდან. მან გამიმეორა – დიახ, მიხედავს ამ საკითხს. შემდეგ მე კიდევ გავუმეორე, რომ აუცილებელია და უკვე დრო არის, რომ ჩვენი ურთიერთობა დაიწყოს. ის დამპირდა, რომ აუცილებლად დაუბრუნდება ამ საკითხს და დამიკავშირდება. დაველოდოთ მის პასუხს“, — განუცხადა ყაველაშვილმა ჟურნალისტებს.

ყაველაშვილის თქმით, მას ჰქონდა „არაერთი სხვა შეხვედრაც“ ტრამპის ადმინისტრაციასთან. როგორც ცნობილია, ტრამპის მიერ ორგანიზებულ ვახშამზე ყაველაშვილს კომუნიკაცია ჰქონდა აშშ-ის ვაჭრობის მდივან ჰოვარდ ლუტნიკთან.

გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მან შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან, სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩთან და სლოვაკეთის პრეზიდენტ პეტერ პელეგრინთან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

