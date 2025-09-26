ახალი ამბებირეკლამა

ოქრო რეკორდულად გაძვირდა – მიიღე უკეთესი შეფასება შენი ნივთებისთვის ექსპრეს ლომბარდში

26 სექტემბერი, 2025 •
ოქრო რეკორდულად გაძვირდა – მიიღე უკეთესი შეფასება შენი ნივთებისთვის ექსპრეს ლომბარდში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საერთაშორისო ბირჟაზე ოქროს ფასი ახალ რეკორდულ ნიშნულამდე გაიზარდა და მიმდინარე კვირას უნცია ლითონის ღირებულებამ 3,790 დოლარს მიაღწია, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ოქრო 12%-ით არის გაძვირებული, ხოლო ერთწლიან პერიოდში მატება 42%-ს აღწევს, რაც ოქროს წლის ერთ-ერთ საუკეთესო საინვესტიციო აქტივად აქცევს.

ოქროს ზრდა გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენებით არის განპირობებული, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია მსოფლიოს მასშტაბით მზარდი რისკები, რასაც მიმდინარე კონფლიქტების ესკალაცია და აშშ-ის სატარიფო პოლიტიკა განაპირობებს.

ამასთან, ცოტა ხნის წინ, აშშ-ის ფედერალურმა რეზერვმა რეფინანსირების განაკვეთი შეამცირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკული დოლარის მიმართ საერთაშორისო ინვესტორების ინტერესმა იკლო და კაპიტალმა დოლარიდან ოქროში დაიწყო გადასვლა.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გლობალური ცენტრალური ბანკების ქმედებას უკავშირდება, რომლებიც ყოველთვიურად ტონობით ოქროს ყიდულობენ რეზერვების შესავსებად, რასაც ფასის რეკორდულ ზრდამდე მივყავართ.

ბირჟაზე ოქროს გაძვირების ფონზე, ექსპრეს ლომბარდში შეგიძლია შენი ოქროს სანაცვლოდ უფრო მაღალი შეფასება მიიღო. გაუმჯობესებული პირობებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ახალ მომხმარებლებს, ასევე იმათ, ვისაც უკვე აქვს გაფორმებული სალომბარდე სესხი. ამ შემთხვევაში, გაზრდილი ფასის გამო, ოქროს ნივთების სანაცვლოდ ექსპრეს ლომბარდიდან დამატებითი თანხის მოთხოვნაა შესაძლებელი.

რაც მთავარია, ექსპრეს ლომბარდში შეფასების პროცესი უსაფრთხო და მარტივია, რადგან სერტიფიცირებული ექსპერტები, თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით, ნივთებს დაზიანებისა და გაქლიბვის გარეშე აფასებენ. მომსახურების მიღება კი 24/7-ზეა შესაძლებელი.

ექსპრეს ლომბარდში სესხის დაფარვაც მარტივია, ამისთვის ყოველთვიური ან 3 თვეში ერთხელ გადახდის სქემა შეგიძლია აირჩიო და საკომისიოს გარეშე, პირდაპირ ვებგვერდიდან, ფილიალებიდან ან სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან განახორციელო ტრანზაქცია.

რაც მთავარია, ექსპრეს ლომბარდში კონკურენტული პირობები და უმაღლესი ხარისხის მომსახურება გელოდებათ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის: 032 2 39 39 39 | *3939

https://expresslombard.ge/ka

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს

ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს

სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა

ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს

“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის 26.09.2025
“ჩემი ბრძოლის ადგილი ახლა რუსთაველის გამზირია” – აფგან სადიგოვი 5 თვეა საქართველოდან ვერ გადის
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება 26.09.2025
1 ოქტომბერს თბილისში ქალთა სოლიდარობის მარში გაიმართება
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს 26.09.2025
პროსახელისუფლებო “იმედის” ინფორმაციით, ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი მოლდოვაში არ შეუშვეს
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა 26.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავის საქმის ყველა ფიგურანტს პატიმრობა შეეფარდა
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს 26.09.2025
“ლელო – ძლიერი საქართველო” და “გახარია – საქართველოსთვის” ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე 26.09.2025
ჩემს სანქცირებას არ ველოდები, მაგრამ სანქციები არ მუშაობს – ირაკლი რუხაძე
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე 26.09.2025
“რეალობასთან შეუსაბამო რიტორიკა” – ცხინვალი ყაველაშვილის გაეროში გამოსვლაზე
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება 26.09.2025
ყაველაშვილი: ტრამპი დამპირდა, რომ დამიკავშირდება