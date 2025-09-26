ოქრო რეკორდულად გაძვირდა – მიიღე უკეთესი შეფასება შენი ნივთებისთვის ექსპრეს ლომბარდში

საერთაშორისო ბირჟაზე ოქროს ფასი ახალ რეკორდულ ნიშნულამდე გაიზარდა და მიმდინარე კვირას უნცია ლითონის ღირებულებამ 3,790 დოლარს მიაღწია, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ოქრო 12%-ით არის გაძვირებული, ხოლო ერთწლიან პერიოდში მატება 42%-ს აღწევს, რაც ოქროს წლის ერთ-ერთ საუკეთესო საინვესტიციო აქტივად აქცევს.
ოქროს ზრდა გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენებით არის განპირობებული, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია მსოფლიოს მასშტაბით მზარდი რისკები, რასაც მიმდინარე კონფლიქტების ესკალაცია და აშშ-ის სატარიფო პოლიტიკა განაპირობებს.
ამასთან, ცოტა ხნის წინ, აშშ-ის ფედერალურმა რეზერვმა რეფინანსირების განაკვეთი შეამცირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკული დოლარის მიმართ საერთაშორისო ინვესტორების ინტერესმა იკლო და კაპიტალმა დოლარიდან ოქროში დაიწყო გადასვლა.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გლობალური ცენტრალური ბანკების ქმედებას უკავშირდება, რომლებიც ყოველთვიურად ტონობით ოქროს ყიდულობენ რეზერვების შესავსებად, რასაც ფასის რეკორდულ ზრდამდე მივყავართ.
