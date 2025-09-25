ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა

25 სექტემბერი, 2025 •
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში გაიმართა აფხაზეთის კულტურული ცენტრის ოფიციალური გახსნა.

გახსნის ცერემონია, როგორც აპსნიპრესი წერს, გაიმართა კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის შენობაში.

“ღონისძიების დასაწყისში შესრულდა აფხაზეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციისა და კორეის რესპუბლიკის ჰიმნები. ცენტრის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ აფხაზეთის კულტურის მინისტრი დაურ კოვე, კორეის ეროვნული ასამბლეის (პარლამენტის) დეპუტატები, ხელოვნების მოღვაწეები, მეწარმეები და ჟურნალისტები. ღონისძიების გახსნისას დეპუტატმა ან ჰო იონგმა სიტყვით მიმართა სტუმრებს,  მიულოცა და აღნიშნა ქვეყნების კულტურული და ეკონომიკური კავშირების განვითარების მნიშვნელობა”.

აფხაზური მედიის ინფორმაციითვე, აფხაზეთის კულტურის მინისტრმა [დე ფაქტო – რედ.] დაურ კოვემ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ახალი ცენტრის მთავარი მიზანია აფხაზეთსა და სამხრეთ კორეას შორის კულტურული თანამშრომლობის განვითარება, გამოცდილების გაცვლის, შემოქმედებითი პროექტებისა და ჰუმანიტარული ინიციატივებისთვის პლატფორმის შექმნა.

„ეს ნაბიჯი ახალ პერსპექტივებს ხსნის ერთობლივი პროექტების გაფართოების და ჰუმანიტარული დიალოგის ეფექტიანი განხორციელების მიმართულებით, რაც უწყობს ხელს მეგობრობისა და ურთიერთგაგების გაძლიერებას ხალხებს შორის“, – თქვა კოვემ.

ცენტრის ფარგლებში, სოხუმის ინფორმაციითვე, იგეგმება გამოფენების, კონცერტებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება, “რაც სამხრეთ კორეის მოსახლეობას შესაძლებლობას მისცემს გაეცნონ აფხაზეთის კულტურულ მემკვიდრეობას”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

28 სექტემბერს თბილისში ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარში გაიმართება

ბოჭორიშვილი არ მიიწვიეს ტრანსატლანტიკურ ვახშამზე, რომელსაც რუბიო მასპინძლობდა

“რუსეთის მსგავს საქართველოში ცხოვრება აფხაზებსა და ოსებს რატომ უნდა მოუნდეთ?”

ფაშინიანი რუსეთში „მსოფლიო ატომურ კვირეულზე” გაემგზავრა

რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად 25.09.2025
რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს 25.09.2025
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს 25.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა 25.09.2025
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 25.09.2025
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა 25.09.2025
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ 25.09.2025
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი 25.09.2025
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი