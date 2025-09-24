ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

24 სექტემბერი, 2025 •
ფაშინიანი მოსკოვში გლობალურ ატომურ სამიტს დაესწრება – კრემლი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვში გლობალურ ატომურ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას.

„არმენპრესის“ ცნობით, 25 სექტემბერს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სიტყვით გამოვა გლობალურ ატომურ სამიტზე, რომელიც მიძღვნილია რუსეთის ატომური ინდუსტრიის 80 წლისთავისთვის.

„რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად სამიტში მონაწილეობას მიიღებენ ბელარუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, მიანმარის კავშირის რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტი მინ აუნ ჰლაინი, სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, ეთიოპიის ფედერალური დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი აბი აჰმედი, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი რაფაელ გროსი, ასევე ირანის ისლამური რესპუბლიკის, უზბეკეთის რესპუბლიკის, ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის, ნიგერის რესპუბლიკის და რიგი სპეციალიზებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები“, – ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც კრემლმა გაავრცელა.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ტვ პირველი“: დააკავეს პირი, რომელიც მეშაურმეს ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირდა 24.09.2025
ფაშინიანი მოსკოვში გლობალურ ატომურ სამიტს დაესწრება – კრემლი 24.09.2025
გერმანია გმობს მისი ელჩის დაბარებას საქართველოს საგარეო უწყებაში 24.09.2025
ჯანგველაძის მკვლელობა „დედ ჰასანის“ შვილიშვილმა ფარცხალაძეს და მიქაძეებს შეუკვეთა – დეტექტივი 24.09.2025
საქართველოს ევროპის საბჭოს ადგილობრივ ხელისუფლების კონგრესის დელეგაცია ეწვევა 24.09.2025
რატომ დაიბარეს გერმანიის ელჩი – საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტება 24.09.2025
გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს – TV პირველი 24.09.2025
ყარაბაღის ექსპრეზიდენტის წარმომადგენელი რუსეთში სომხეთის საკონსულოში გარდაცვლილი იპოვეს 24.09.2025
