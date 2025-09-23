ახალი ამბები

საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ მინისტერიალზე არ მიიწვიეს

23 სექტემბერი, 2025 •
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ მინისტერიალზე არ მიიწვიეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ მაკა ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს. უწყებაში აკრიტიკებენ მინისტერიალის ორგანიზატორთა ამ გადაწყვეტილებას და აცხადებენ, რომ ღონისძიებაში მონაწილეობას არც ელჩი არ მიიღებს.

უფრო მეტიც, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს ადანაშაულებს ქვეყანაში პოლიტიკური სპეკულაციების, “რადიკალური დღის წესრიგის” და პოლარიზაციის წახალისების მცდელობაში.

“დაკავშირებადობის საკითხებზე მინისტერიალში, რომელიც 20 ოქტომბერს ლუქსემბურგში იგეგმება და რომელში მონაწილეობის მისაღებადაც ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური იწვევს ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების – სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, საქართველო ელჩის დონეზე არ მიიღებს მონაწილეობას.

საკითხის მნიშვნელობიდან და დაკავშირებადობის საკითხებში საქართველოს როლიდან გამომდინარე, მინისტრების შეხვედრაში საქართველოს ელჩის დონეზე მიწვევა მიუღებელია და გაუგებარია ამგვარი მიდგომის საფუძველი და მიზეზი. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურს რამდენიმე კვირის წინ ეცნობა ქართული მხარის პოზიცია საქართველოს მონაწილეობის საკითხთან დაკავშირებით.

საქართველოს როლის გათვალისწინებით, როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ისე დაკავშირებადობის საკითხებში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ინტერესში უნდა იყოს საქართველოს შესაბამის დონეზე მონაწილეობა ამ მნიშვნელოვან საკითხზე გამართულ დისკუსიებში.

ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მხრიდან დაგეგმილ მინისტერიალში საქართველოს ელჩის დონეზე მოწვევა, რაც ევროკავშირის ინსტიტუტის არასერიოზულ დამოკიდებულებაზე მიუთითებს, არის არა მხოლოდ გეოპოლიტიკური, არამედ მარტივი გეოგრაფიული რეალობის უარყოფის დემონსტრირება და წარმოადგენს კიდევ ერთ მცდელობას, ევროკავშირის ღონისძიებებზე საქართველოს მოწვევის საკითხი გამოყენებულ იქნას პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის და საქართველოში რადიკალური დღის წესრიგის და პოლარიზაციის წასახალისებლად.

ვიმედოვნებთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი კარგად აცნობიერებს გეოპოლიტიკურ საჭიროებებს, აფასებს საქართველოსთან პარტნიორობას, საქართველოს როლს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის საკითხში და არ იზიარებს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მსგავს დამოკიდებულებას საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით”, – წერია საგრეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ “ქართული ოცნების” საგარეო საქმეთა მინისტრი ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მინისტერიალში არ მიიწვიეს, თავდაპირველად „რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკმა გავრცელა.

სექტემბრის დასაწყისში მაკა ბოჭორიშვილი ასევე არ იყო მიწვეული კოპენჰაგენში გამართულ არაფორმალურ შეხვედრაზე, სადაც ევროკავშირის გაფართოების საკითხი განიხილეს. ამ შეხვედრაზე ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ევროპულ საქმეთა მინისტრებთან მიწვეული იყვნენ უკრაინის, მოლდოვის, დასავლეთ ბალკანეთისა და თურქეთის წარმომადგენლები.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ

ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს

სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში

8 აგვისტოს მერე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა დამყარდა – სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი

37 წლის ყაზახი მილიარდერი საქართველოში ბანკის გახსნას აპირებს 23.09.2025
37 წლის ყაზახი მილიარდერი საქართველოში ბანკის გახსნას აპირებს
ფაშინიანმა სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტები დაადანაშაულა ქვეყნის ომში ჩათრევაში 23.09.2025
ფაშინიანმა სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტები დაადანაშაულა ქვეყნის ომში ჩათრევაში
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ მინისტერიალზე არ მიიწვიეს 23.09.2025
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ მინისტერიალზე არ მიიწვიეს
რუსმა დეპუტატმა ალა პუგაჩოვაზე „დანოსი“ დაწერა 23.09.2025
რუსმა დეპუტატმა ალა პუგაჩოვაზე „დანოსი“ დაწერა
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია 23.09.2025
მზია ამაღლობელი სახაროვის პრიზის ნომინანტია
იოზვიაკი: ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში, საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს 23.09.2025
იოზვიაკი: ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში, საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს
პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა 23.09.2025
პენიტენციურის განცხადებით, სიცრუეა, რომ ჩიკვაიძეს პაემნის უფლება აეკრძალა
„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს 23.09.2025
„რუსული კანონის“ საქმეზე ორგანიზაციებმა სტრასბურგში წერილობითი კომუნიკაცია წარადგინეს