ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ

23 სექტემბერი, 2025 •
სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“აფხაზეთის ხელისუფლება განიხილავს შესაძლებლობას, ორგანიზდეს პირდაპირი საზღვაო კავშირი სირიის პორტებთან; მხარეები მუშაობენ სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ურთიერთობების საკითხებზე”,-  ამის შესახებ რუსულ სააგენტო „ТАСС“-ს აფხაზეთის დე ფაქტო ეკონომიკის მინისტრმა თეიმურაზ მიქვაბიამ განუცხადა.

„ჩვენ უკვე გვაქვს ხელმოწერილი რიგი შეთანხმებები [სირიის არაბულ რესპუბლიკასთან] როგორც მთავრობის, ისე უწყებების დონეზე. კოლეგებთან ერთად ვმუშაობთ სატრანსპორტო-ლოგისტიკური კავშირების საკითხებზეც. მომავალში, რა თქმა უნდა, ავიაკავშირის საკითხსაც დავაყენებთ, რადგან დამასკოში ფუნქციონირებს აეროპორტი. ვფიქრობ, ჩვენი და სირიული პორტების შორის პირდაპირი საზღვაო კავშირის შესაძლებლობა ორივე მხარისთვის ხელსაყრელი იქნებოდა,“ – განაცხადა სოხუმის წარმომადგენელმა.

სირიამ 2018 წლის მაისში აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“აუკრძალეს პირისპირ შეხვედრა მშობლებთან” – გიორგი ჩიკვაიძის დედა

სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან

„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი

აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი

სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ 23.09.2025
სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ
ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს 23.09.2025
ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს
სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში 23.09.2025
სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში
8 აგვისტოს მერე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა დამყარდა – სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი 23.09.2025
8 აგვისტოს მერე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა დამყარდა – სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი
მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“ 22.09.2025
მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“
„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა 22.09.2025
„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა
50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს 22.09.2025
50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს
ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან 22.09.2025
ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან