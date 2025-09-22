ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან

22 სექტემბერი, 2025 •
სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სურენ პაპიკიანმა ერევანში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის „Rose-Roth “ 108-ე სემინარზე განაცხადა, რომ სამინისტრო მუდმივ რეჟიმში იღებს სპეციალიზებულ კონსულტაციურ დახმარებას ნატოს რიგი ქვეყნებისგან.

“სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო დღეს მუდმივ რეჟიმში იღებს სპეციალიზებულ კონსულტაციურ დახმარებას საფრანგეთისა და აშშ-ისგან, ხოლო საბერძნეთი რამდენიმე მიმართულებით კოორდინირებულ დახმარებას უწევს. ამ ეტაპზე ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებულია ახალი მოდელისა და სტანდარტების მქონე სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაზე, შეიარაღებული ძალების სტრუქტურისა და მართვის სისტემის მოდერნიზებაზე, საგანმანათლებლო და სასწავლო შესაძლებლობების განვითარებაზე და სხვა მიმართულებებზე,“ – განაცხადა პაპიკიანმა.

მინისტრის თქმით, ამასთან ერთად ნაბიჯები გადაიდგა თანამედროვე შეიარაღებითა და სამხედრო ტექნიკით საკუთარი არსენალის შევსებისკენ. მისივე თქმით, ეს შესაძლებელი გახდა სომხეთის მთავრობის დივერსიფიკაციის პოლიტიკის წყალობით.

„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ნიკა ნარსია, რომელსაც 15-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, აეროპორტში დააკავეს

ბაქოში ტრანსგენდერ ქალზე ძალადობის ფაქტმა აქტივისტების პროტესტი გამოიწვია

სოხუმი და ცხინვალი ერთობლივ ეკონომიკურ პროექტებზე საუბრობენ

 სომხეთსა და ევროკავშირს შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი დაწყებულია – ერევანი

სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან 22.09.2025
სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან
„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი 22.09.2025
„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი
აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი 22.09.2025
აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი
“ოცნებამ” რეპრესიების ახალი ეტაპი 30-მდე ქართული ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაიწყო | განცხადება 22.09.2025
“ოცნებამ” რეპრესიების ახალი ეტაპი 30-მდე ქართული ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაიწყო | განცხადება
ემიგრაციაში მყოფი ვეტერანების მიმართვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებს 21.09.2025
ემიგრაციაში მყოფი ვეტერანების მიმართვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებს
დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელწიფოებრიობა აღიარეს 21.09.2025
დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელწიფოებრიობა აღიარეს
“რუსულ ორბიტაზე საქართველოს დაბრუნებით კონფლიქტები არ მოგვარდება” – მაია ურუშაძე 21.09.2025
“რუსულ ორბიტაზე საქართველოს დაბრუნებით კონფლიქტები არ მოგვარდება” – მაია ურუშაძე
სომხეთი “ტრამპის გზისთვის” 145 $ მილიონის პირველ ტრანშს მიიღებს აშშ-სგან 21.09.2025
სომხეთი “ტრამპის გზისთვის” 145 $ მილიონის პირველ ტრანშს მიიღებს აშშ-სგან