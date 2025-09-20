ტერმინები „ოკუპაცია“ და „სეპარატისტული“ მიუღებელია – სოხუმი თბილისს პასუხობს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

20 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ოდისეი ბიგვავამ “აბსოლუტურად მიუღებლად მიიჩნია ტერმინების „ოკუპაცია“ და „სეპარატისტული რეგიონები“ გამოყენება აფხაზეთთან მიმართებით”, – ამის შესახებ მან  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ლაშა დარსალიას ერთ-ერთი გამოსვლის საპასუხოდ თქვა.

ეუთოს მუდმივი საბჭოს სხდომის ფარგლებში, სადაც 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს წლისთავთან დაკავშირებით
იმსჯელეს, სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ლაშა დარსალია. მან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე ისაუბრა.

სოხუმის წარმომადგენლის თქმით, “რესპუბლიკა საკუთარ თავს მიიჩნევს სუვერენულ სახელმწიფოდ, რომლის დამოუკიდებლობაც დადასტურებულია მისი მოსახლეობის ნების გამოხატვით და აღიარებულია რუსეთისა და სხვა ქვეყნების მიერ”.

ბიგვავამ „მოგონილი“ და „რეალობასთან შეუსაბამო“ უწოდა დარსალიას განცხადებებს აფხაზეთში „ბირთვული უსაფრთხოების სერიოზულ გამოწვევებთან“ დაკავშირებით.

„ასეთი მტკიცებები უსაფუძვლოა და წარმოადგენს საინფორმაციო კამპანიის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზეთისა და რუსეთის დისკრედიტაციას”.

ამასთან, მან ქართულ მხარეს “ურთიერთაღიარების პირობებში კონსტრუქციული დიალოგისკენ მოუწოდა და ხაზი გაუსვა რუსეთის როლს, როგორც რეგიონის უსაფრთხოების გარანტს. ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას კავკასიაში”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

