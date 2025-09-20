ახალი ამბები

მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის გამო გამოძიება დაიწყო

20 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მარნეულში, სავარაუდოდ, მაღალჩინოსნის შვილის მიერ არასრულწლოვანზე ძალადობის გამო გამოძიება დაიწყო.

გუშინ, 19 სექტემბერს, აქტივისტმა სამირა ბაირამოვამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარის, რიჩარდ გიგანის შვილმა მოზარდზე იმის გამო იძალადა, რომ მან ქართული ენა არ იცოდა.

„საკრებულოს თავჯდომარეს მოადგილეს შვილმა მოზარდის სცემა ქართული ენის არცოდნის გამო და ადგილზეა მარნეულის პოლიციის უფროსი, საკრებულოს თავჯდომარე, პარლამენტის დეპუტატი, სუსი, პოლიციელი, საკრებულოს წევრები და არავინ ახლოს არ მიდის მოძალადესთან, არც ძალას იყინებენ გასაჩერებლად ასე ლამაზად ეფერებიან, ყველაზე ნათელი კადრია“, – დაწერა სამირა ბაირამოვამ 19 სექტემბერს.

როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით მიმდინარეობს, რაც არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობას გულისხმობს.

კითხვაზე არის თუ არა მომხდარის გამო ვინმე დაკავებული, შსს-ში ამბობენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ბოქლომი გავტეხეთ და შემოვიჭერით” – მარტოხელა დედას ბინისთვის ქულები არ ეყო

27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გმირთა მოედანზე აქცია გაიმართება

დიდმა ბრიტანეთმა ოთარ ფარცხალაძე და ლევან ვასაძე დაასანქცირა

აქაური პირობები ამაზრზენია… საშინელი ანტისანიტარიაა – ანასტასია ზინოვკინა ციხეზე

ტერმინები „ოკუპაცია“ და „სეპარატისტული“ მიუღებელია – სოხუმი თბილისს პასუხობს 20.09.2025
ფაშინიანის თქმით, 2019 წლისგან განსხვავებით, პატრიოტიზმი სხვანაირად ესმის 20.09.2025
ძლიერმა ქარმა თბილისში პრობლემები შექმნა 20.09.2025
ცინცაძის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძარს 1 ადამიანი ემსხვერპლა 20.09.2025
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის გამო გამოძიება დაიწყო 20.09.2025
ნიკა ნარსია, რომელსაც 15-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, აეროპორტში დააკავეს 20.09.2025
ბაქოში ტრანსგენდერ ქალზე ძალადობის ფაქტმა აქტივისტების პროტესტი გამოიწვია 19.09.2025
სოხუმი და ცხინვალი ერთობლივ ეკონომიკურ პროექტებზე საუბრობენ 19.09.2025
