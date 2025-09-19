ახალი ამბები

დიდმა ბრიტანეთმა ოთარ ფარცხალაძე და ლევან ვასაძე დაასანქცირა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და ბიზნესმენი ლევან ვასაძე დაასანქცირა.

გაერთაინებული სამეფოს მთავრობის განცხადებით, ახალი სანქციები ეხება უკრაინაში პუტინის უკანონო ომის მხარდამჭერებს, რომლებიც საქართველოსთან არიან კავშირში.

განცხადების თანახმად, პოლიტიკოსს და მედიამაგნატ ლევან ვასაძეს სანქციები დაუწესდა საკუთარი პლატფორმების პრორუსული დეზინფორმაციისთვის გამოყენებისთვის, ასევე, სანქციები დაეკისრა ბიზნესმენ ოთარ ფარცხალაძეს, რომელსაც „რუსეთთან და „ქართული ოცნების“ უმაღლეს ეშელონებთან ფართო კავშირები აქვს“.

სანქციების სიაში ვკითხულობთ, რომ „ოთარ ფარცხალაძე იყო ან არის დაკავშირებული რუსეთის მთავრობის მხარდაჭერაში ან მისგან სარგებლის მიღებაში „მოსკოვის ბიზნეს-საბროკერო კომპანიის“ დირექტორად მუშაობით, რომელიც რუსეთის მთავრობისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე სექტორებში, კერძოდ, რუსეთის ფინანსური მომსახურებისა და მშენებლობის სექტორებში საქმიანობს.

ლევან ვასაძე კი, ბრიტანეთის თანახმად, იყო ან დაკავშირებულია იმ პოლიტიკის მხარდაჭერასთან თუ ქმედების ხელშეწყობასთან, რომელიც არღვევს უკრაინის სტაბილურობას და ტერიტორიულ მთლიანობას.

ვასაძე და ფარცხალაძეს ფინანსური და სავიზო სანქციები დაუწესდათ.

გარდა ამისა, როგორც „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ნაწილი, ორი ნავთობტანკერი დასანქცირდა რუსული ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის ბათუმის პორტში.

„რუსეთის საომარი პოზიციების შესუსტების კვალდაკვალ, კრემლი სულ უფრო მეტად ეძებს მესამე ქვეყნებში მოქმედ მარიონეტებს, რათა მხარი დაუჭირონ მის საომარ და პროპაგანდისტულ ოპერაციებს, მათ შორის საქართველოში“, — ნათქვამია გაერთიანებული სამეფოს საგარეო, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისის განცხადებაში.

„პუტინის საომარი მანქანა საერთაშორისო ქსელს ეყრდნობა ტყუილის გასავრცელებლად და ამ ქსელის დასაფინანსებლად. ჩვენ კიდევ ერთ სასიცოცხლო ხაზს ვჭრით საქართველოში იმ ადამიანების მიზანში ამოღებით და შეკავებით, რომლებიც მხარს უჭერენ პუტინის უკანონო ომს უკრაინაში. კრემლს ეჭვი არ უნდა ეპარებოდეს: დიდი ბრიტანეთი გააგრძელებს პუტინის მხარდამჭერი ბნელი ქსელების გამოაშკარავებას“, — განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა სტივენ დაუთიმ.

გაერთიანებული სამეფო ხაზს უსვამს, რომ სანქციების დაწესება მოჰყვა დიდი ბრიტანეთის მიერ საქართველოსთან კავშირების შემცირებას 2024 წელს, რაც იყო პასუხი „ქართული ოცნების“ მიერ კრემლის მიერ შთაგონებული კანონების აღსრულებაზე, სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ რეპრესიებსა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაპატიმრებაზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ბოქლომი გავტეხეთ და შემოვიჭერით” – მარტოხელა დედას ბინისთვის ქულები არ ეყო 19.09.2025
27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გმირთა მოედანზე აქცია გაიმართება 19.09.2025
დიდმა ბრიტანეთმა ოთარ ფარცხალაძე და ლევან ვასაძე დაასანქცირა 19.09.2025
აქაური პირობები ამაზრზენია… საშინელი ანტისანიტარიაა – ანასტასია ზინოვკინა ციხეზე 19.09.2025
ვისკის საქმე: გიორგი კანდელაკს და კიდევ 6 ბრალდებულს პატიმრობა შეუფარდეს 19.09.2025
იარაღის მფლობელი გაათავისუფლეს, გამოძიებას კითხვები იარაღის წამრთმევთან აქვს | ინციდენტი რუსთაველზე 19.09.2025
სახაზინო ადვოკატი აპირებს, ჩემი ნების საწინააღმდეგოდ გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება – ხოშტარია 19.09.2025
მემინგემის აეროპორტში ქართველი კაცი დააკავეს 19.09.2025
