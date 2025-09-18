თაზო დათუნაშვილი: ირაკლი კუპრაძეს ექნება პირისპირ შეხვედრა ბრიუსელის მერთან

დღეს „ძლიერი საქართველო-ლელოს“ თავმჯდომარე, მამუკა ხაზარაძე და თბილისის მერობის საერთო კანდიდატი, ირაკლი კუპრაძე ბრიუსელში ოფიციალურ ვიზიტით გაემგზავრნენ.
„ძლიერი საქართველო – ლელოს“ ლიდერებს ბრიუსელში ხვდება საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, თაზო დათუნაშვილი, რომელიც ევროპის დედაქალაქში ვიზიტის დასაგეგმად იმყოფება.
ევროპის დედაქალაქში დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები, მათ შორის თბილისის მერობის კანდიდატის ირაკლი კუპრაძის და ქალაქ ბრიუსელის მერის ფილიპ კლოზის შეხვედრა.
ვიზიტის მიზანია თბილისი-ბრიუსელის სამომავლო პარტნიორობის დეტალების განხილვა, როგორც კულტურული, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის ფარგლებში, რაც ერთობლივი ინფრასტრუქტურული და საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებას გულისხმობს.
თაზო დათუნაშვილი: „ჩვენ ვიმყოფებით ბრიუსელში, თბილისის მერობის ერთიან კანდიდატთან, ირაკლი კუპრაძესთან ერთად. გვაქვს შეხვედრები ევროსტრუქტურებში, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვაქვს მაღალი დონის შეხვედრა ბრიუსელის ცენტრალური ნაწილის მერთან. ეს იქნება პირისპირ შეხვედრა და საუბარი შეეხება ჩვენს ქალაქებს შორის მომავალ თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოშია შექმნილი. მოგეხსენებათ, ბრიუსელის მერი არის ევროპული პოლიტიკური წრეების საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, გავლენიანი პოლიტიკოსი ბელგიაში, ამდენად ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის დედაქალაქთან ჩვენი მომავალი ურთიერთობისთვის“