18 სექტემბერი, 2025 •
კალაძე ევროკომისარზე: რაც უფრო შორს იქნებიან ამ ტიპის ბიუროკრატები, მით უკეთესი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის მერის, კახა კალაძის განცხადებით, ისეთი „ბიუროკრატები“, როგორიც ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსია, რაც უფრო შორს იქნებიან, ქვეყნისთვის უკეთესია.

ასე უპასუხა კალაძემ კითხვას სამხრეთ კავკასიაში მარტა კოსის ვიზიტის შესახებ. ევროკომისარი აზერბაიჯანსა და სომხეთში ჩადის, საქართველოში კი არა.

„რაც უფრო შორს იქნებიან ამ ტიპის ბიუროკრატები, მით უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის და ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ეს ადამიანები აგრძელებენ შეურაცხყოფას, ცილისწამებას, მუქარას და შანტაჟს იმის გამო, რომ ჩვენ ხარაკირი არ გავიკეთეთ“, – განაცხადა კახა კალაძემ.

მარტა კოსი, რომლისგან შორს ყოფნაც კალაძეს ქვეყნისთვის სასიკეთოდ მიაჩნია, ევროკომისარია გაფართოების საკითხებში და სწორედ მის პორტფელში შედის ევროკავშირის გაფართოების პროცესის წინ წაწევა. მისი მოვალეობაა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ და პოტენციურ კანდიდატ ქვეყნებთან მუშაობა, მათ შორის, საქართველოსთანაც, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

