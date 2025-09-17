ახალი ამბები

ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა, არა საქართველოს

17 სექტემბერი, 2025
ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა, არა საქართველოს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში, მარტა კოსი 18-20 სექტემბერს სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა საქართველოში არ ჩამოვა.

მარტა კოსი სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტს 18 სექტემბერს აზერბაიჯანში ჩასვლით დაიწყებს, სადაც ქვეყნის ეკონომიკის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება.

19-20 სექტემბერს ევროკომისარი შეხვედრებს სომხეთში გამართავს. დაგეგმილია მარტა კოსის შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ვიცე-პრემიერთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან.

რაც შეეხება საქართველოს, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების პირობებში დემოკრატიული უკუსვლის გამო ევროკავშირმა ქვეყანასთან პოლიტიკური კონტაქტები შეამცირა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

