აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა

17 სექტემბერი, 2025 •
აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ტრამპის ადმინისტრაციამ დაამტკიცა უკრაინის სამხედრო დახმარების პირველი პაკეტები ახალი მექანიზმის ფარგლებში, რომელსაც ნატოს ევროპელი წევრები აფინანსებენ.

ინფორმაცია თავდაპირველად „როიტერსმა“ გაავრცელა, მოგვიანებით კი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც დაადასტურა.

უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის (PURL) მექანიზმის ფარგლებში პირველი ორი პაკეტი მოიცავს რაკეტებს „პატრიოტისა“ და „ჰაიმარსის“ საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის.

ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სპეციალურად PURL პროგრამისთვის უკრაინამ 2 მილიარდი დოლარი მიიღო.

„ოქტომბერში კიდევ უფრო მეტ ფულს მივიღებთ. ვფიქრობ, დაახლოებით 3-3,5 მილიარდი დოლარი გვექნება. პირველი ორი პაკეტის ღირებულება 500 მილიონი დოლარია“, — განაცხადა ზელენსკიმ.

აგვისტოს დასაწყისში შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის ახალი მექანიზმი — უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სია (PURL) — აამოქმედეს, რომელიც ალიანსის წევრების შენატანებით ამერიკული იარაღის დაფინანსებას ითვალისწინებს.

მას შემდეგ, ევროპულმა ქვეყნებმა მექანიზმისთვის დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის შენატანის ვალდებულება აიღეს. ალიანსი იმედოვნებს, რომ ჯამში 10 მილიარდ დოლარამდე შეაგროვებს.

რუსეთს უკრაინელი ბავშვებისთვის „ტვინების გამოსარეცხად“ 200-ზე მეტი ბანაკი აქვს – კვლევა

არასრულწლოვანზე ძალადობაში ბრალდებულ მკლავჭიდელს 3000-ლარიანი გირაო შეეფარდა

ადმინისტრაციული ჯარიმების გადახდა ლეგიტიმური საქმიანობაა — ცისკარიშვილი

ქართლში კუსტარულად მოწყობილ ქარხანაში ჩივას რეგალს და სხვა ბრენდულ სასმელებს არალეგალურად აწარმოებდნენ – გამოძიება

„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 17.09.2025
აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა 17.09.2025
ფულის გათეთრების საქმეზე დაკავებულ კახა კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა 17.09.2025
ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს 17.09.2025
„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია 17.09.2025
რა კითხვები დაუსვეს “პირბადეების საქმეზე” ეკა გიგაურს 17.09.2025
“ვერ ვგრძნობთ თავს და­ცუ­ლად, დამ­ნა­შა­ვე ცხოვ­რობს ძა­ლი­ან ახ­ლოს” – არასრულწლოვანის ოჯახის განცხადება ხატია ვიბლიანზე 17.09.2025
ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა, არა საქართველოს 17.09.2025
