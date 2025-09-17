ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს

ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირი დააკავეს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მუხლით წარუდგინეს ბრალი დავით მიქაძეს, რომელსაც პროკურატურა აქამდე ჯანგველაძის მკვლელობის შეკვეთას ედავებოდა.
ამ შემთხვევაში მას ადვოკატის საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით წარუდგინეს ბრალი – ამჯერადაც დაუსწრებლად, რადგან საქართველოში არ იმყოფება. ამავე ბრალდებით დააკავეს მეორე მოქალაქეც.
“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, მათ შორის ერთ-ერთმა სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე ძებნილმა, ადვოკატის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ზემოქმედების მოხდენის მიზნით, განიზრახეს მუქარა განეხორციელებინათ ადვოკატის მიმართ. ერთ-ერთი ბრალდებული ადვოკატს შეხვდა, მიაწოდა მობილური ტელეფონი და მოსთხოვა, ძებნილ ბრალდებულს გასაუბრებოდა, რომელიც დაზარალებულს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა.
ორივე პირს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 365-ე მუხლის მე -5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით ( ადვოკატის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის მუქარა, დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩადენილი ჯგუფურად) წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს”, – ვკითხულობთ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
გუშინ, 16 სექტემბერს, ჯანგველაძის საქმეზე დაკავებული ერთ-ერთი ბრალდებულის, სანდრო წივწივაძის ყოფილმა ადვოკატმა, გიორგი ბარდაველიძემ განაცხადა, რომ დავით მიქაძე მკვლელობით დაემუქრა. მან პოლიციას მიმართა და გუშინვე გამოიკითხა.
“მოვიდა ჩემი მეგობარი, რომლის დაცვასაც ადრე ვახორციელებდი და მითხრა, რომ ჩემთან ჰქონდა საქმე […] მას ახლდა ჩემთვის უცნობი მამაკაცი, რომელიც დაყოვნების შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან შავი პირბადით და მეუბნება ასეთ რამეს, დათუნას უნდა შენთან საუბარი. როდესაც ვკითხე, “ვინ დათუნას?”, მეუბნება, რომ მიქაძეს […] მაწვდის ერთ-ერთ ტელეფონს, მეუბნება, რომ უსაფრთხოა. ვეუბნები, რომ “გისმენთ”, იქიდან ცოტა ისეთი, ბოხი, “ბლატნოი” ხმით მეუბნება, რომ ფრთხილად ვყოფილიყავი. ისმის ვიღაც ადამიანის ხმაც და “ეს უნდა დავბრიდო”. ჩემთვის ეს იყო შოკის მომგვრელი”, – ამბობს ადვოკატი ბარდაველიძე.
ე.წ. კანონიერი ქურდის, მერაბ ჯანგველაძის ძმა, ბიზნესმენი ლევან ჯანგველაძე თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, 14 მარტს მოკლეს. თვითმხილველთა თქმით, მკვლელმა რამდენჯერმე გაისროლა და მიიმალა, რაც მოგვიანებით დადასტურდა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებით.
ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე არაერთი პირია დაკავებული. პროკურატურა უშალოდ მკვლელობას ედავება გელა უძილაურს, ძმებს – დავით და გიორგი მიქაძეებს კი მკვლელობის შეკვეთს. გიორგი მიქაძე დაკავებულია, დავით მიქაძეს კი ბრალი დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი და იძებნება. დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალი ამავე საქმეზე ბრალდებულ გიორგი ჯოხაძესაც. გარდა ამისა, დაკავებულია მამუკა ბაღდავაძე რომელსაც დანაშაულის დაფარვასა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლას ედავებიან. ბრალდებულთა შორის არიან გიორგი კაჭკაჭიშვილი და სანდრო წივწივაძეც.