ახალი ამბები

ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს

17 სექტემბერი, 2025 •
ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირი დააკავეს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მუხლით წარუდგინეს ბრალი დავით მიქაძეს, რომელსაც პროკურატურა აქამდე ჯანგველაძის მკვლელობის შეკვეთას ედავებოდა.

ამ შემთხვევაში მას ადვოკატის საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით წარუდგინეს ბრალი – ამჯერადაც დაუსწრებლად, რადგან საქართველოში არ იმყოფება. ამავე ბრალდებით დააკავეს მეორე მოქალაქეც.

“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, მათ შორის ერთ-ერთმა სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე ძებნილმა, ადვოკატის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ზემოქმედების მოხდენის მიზნით, განიზრახეს მუქარა განეხორციელებინათ ადვოკატის მიმართ. ერთ-ერთი ბრალდებული ადვოკატს შეხვდა, მიაწოდა მობილური ტელეფონი და მოსთხოვა, ძებნილ ბრალდებულს გასაუბრებოდა, რომელიც დაზარალებულს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა.

ორივე პირს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 365-ე მუხლის მე -5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით ( ადვოკატის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის მუქარა, დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩადენილი ჯგუფურად) წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს”, – ვკითხულობთ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

გუშინ, 16 სექტემბერს, ჯანგველაძის საქმეზე დაკავებული ერთ-ერთი ბრალდებულის, სანდრო წივწივაძის ყოფილმა ადვოკატმა, გიორგი ბარდაველიძემ განაცხადა, რომ დავით მიქაძე მკვლელობით დაემუქრა. მან პოლიციას მიმართა და გუშინვე გამოიკითხა.

“მოვიდა ჩემი მეგობარი, რომლის დაცვასაც ადრე ვახორციელებდი და მითხრა, რომ ჩემთან ჰქონდა საქმე […]  მას ახლდა ჩემთვის უცნობი მამაკაცი, რომელიც დაყოვნების შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან შავი პირბადით და მეუბნება ასეთ რამეს, დათუნას უნდა შენთან საუბარი. როდესაც ვკითხე, “ვინ დათუნას?”, მეუბნება, რომ მიქაძეს […] მაწვდის ერთ-ერთ ტელეფონს, მეუბნება, რომ უსაფრთხოა. ვეუბნები, რომ “გისმენთ”, იქიდან ცოტა ისეთი, ბოხი, “ბლატნოი” ხმით მეუბნება, რომ ფრთხილად ვყოფილიყავი. ისმის ვიღაც ადამიანის ხმაც და “ეს უნდა დავბრიდო”. ჩემთვის ეს იყო შოკის მომგვრელი”, – ამბობს ადვოკატი ბარდაველიძე.

ე.წ. კანონიერი ქურდის, მერაბ ჯანგველაძის ძმა, ბიზნესმენი ლევან ჯანგველაძე თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, 14 მარტს მოკლეს. თვითმხილველთა თქმით, მკვლელმა რამდენჯერმე გაისროლა და მიიმალა, რაც მოგვიანებით დადასტურდა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებით.

ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე არაერთი პირია დაკავებული. პროკურატურა უშალოდ მკვლელობას ედავება გელა უძილაურს, ძმებს – დავით და გიორგი მიქაძეებს კი მკვლელობის შეკვეთს. გიორგი მიქაძე დაკავებულია, დავით მიქაძეს კი ბრალი დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი და იძებნება. დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალი ამავე საქმეზე ბრალდებულ გიორგი ჯოხაძესაც. გარდა ამისა, დაკავებულია მამუკა ბაღდავაძე რომელსაც დანაშაულის დაფარვასა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლას ედავებიან. ბრალდებულთა შორის არიან გიორგი კაჭკაჭიშვილი და სანდრო წივწივაძეც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთს უკრაინელი ბავშვებისთვის „ტვინების გამოსარეცხად“ 200-ზე მეტი ბანაკი აქვს – კვლევა

არასრულწლოვანზე ძალადობაში ბრალდებულ მკლავჭიდელს 3000-ლარიანი გირაო შეეფარდა

ადმინისტრაციული ჯარიმების გადახდა ლეგიტიმური საქმიანობაა — ცისკარიშვილი

ქართლში კუსტარულად მოწყობილ ქარხანაში ჩივას რეგალს და სხვა ბრენდულ სასმელებს არალეგალურად აწარმოებდნენ – გამოძიება

„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 17.09.2025
„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული
აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა 17.09.2025
აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა
ფულის გათეთრების საქმეზე დაკავებულ კახა კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა 17.09.2025
ფულის გათეთრების საქმეზე დაკავებულ კახა კოტორაშვილს პატიმრობა შეეფარდა
ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს 17.09.2025
ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს
„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია 17.09.2025
„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია
რა კითხვები დაუსვეს “პირბადეების საქმეზე” ეკა გიგაურს 17.09.2025
რა კითხვები დაუსვეს “პირბადეების საქმეზე” ეკა გიგაურს
“ვერ ვგრძნობთ თავს და­ცუ­ლად, დამ­ნა­შა­ვე ცხოვ­რობს ძა­ლი­ან ახ­ლოს” – არასრულწლოვანის ოჯახის განცხადება ხატია ვიბლიანზე 17.09.2025
“ვერ ვგრძნობთ თავს და­ცუ­ლად, დამ­ნა­შა­ვე ცხოვ­რობს ძა­ლი­ან ახ­ლოს” – არასრულწლოვანის ოჯახის განცხადება ხატია ვიბლიანზე
ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა, არა საქართველოს 17.09.2025
ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სამხრეთ კავკასიას ეწვევა, თუმცა, არა საქართველოს