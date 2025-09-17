ახალი ამბები

ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული კახა კოტორაშვილია – „TV პირველი“

17 სექტემბერი, 2025 •
ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული კახა კოტორაშვილია – „TV პირველი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„TV პირველის“ ინფორმაციით, დიდი ოდენობის ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული პირი კომპანია „ფინის“ დირექტორი კახა კოტორაშვილია.

ტელეკომპანიის ინფორმაციით, გამოძიება კახა კოტორაშვილისგან ცდილობს იმ პირების დასახელებას, ვინც მას ფულის გათეთრება დაავალა.

„ფორმულას“ კახა კოტორაშვილის მამამ დაუდასტურა, რომ მისი შვილი გუშინ დააკავეს, თუმცა ამბობს, რომ მიზეზი არ იცის.

„ჩვენ საქმის კურსში არ ვართ. დიახ [ვალუტის გადამცვლელი ჯიხური აქვს]. მე რა გითხრათ? მეტყობა რამე, 625 მილიონი  მაქვს?“, – აცხადებს კახა კოტორაშვილის მამა.

მისი თქმით, არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დიდი ოდენობით ფული ამოიღეს.

„სახლში იყვნენ, მაგრამ ფული არ გვქონდა და რას წაიღებდნენ? იქიდან [სამსახურიდან] თუ ამოიღეს, არ ვიცი. მოვიდნენ, გაჩხრიკეს სახლი, ერთი რაღაც საბუთი ნახეს და ის წაიღეს. სამსახურიდან აიყვანეს“, – აცხადებს კახა კოტორაშვილის მამა.

გუშინ, 16 სექტემბერს, პროკურატურამ განაცხადა, რომ 2022-2024 წლებში განხორციელებული, უპრეცედენტო ოდენობის – 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი. თუმცა პროკურატურას დაკავებული პირის ინიციალები არ გაუვრცელებია და, შესაბამისად, ამ დროისთვის მისი ვინაობა უცნობია.

პროკურატურის განცხადებით, ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული პირი საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანი არაა.

„მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო, ამ ეტაპზე მხოლოდ ის შეგვიძლია გითხრათ, რომ დაკავებული პირი არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანი“, – აცხადებენ პროკურატურაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბურჭულაძე არ უარყოფს ესპანეთში სახლის ყიდვას, მაგრამ ამბობს, რომ მისი საფასური თბილისში გაყიდული ორი ბინით აანაზღაურა

$624 მლნ. და €35 მლნ. – პროკურატურის ცნობით, ფულის გათეთრების ბრალდებით 1 პირი დააკავეს

“ჩემს მაღაზიაში მთელი ქალაქი დადის” – ახალგორელი აქტივისტის ცხოვრება ცხინვალში

ჩემი და პოლიტიკური პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ გზები გაიყო – დიმიტრი ცქიტიშვილი

ხოშტარიას 5 000-ლარიანი გირაო შეეფარდა, ის გადახდას არ აპირებს 17.09.2025
ხოშტარიას 5 000-ლარიანი გირაო შეეფარდა, ის გადახდას არ აპირებს
კვლავ ღრმად შეშფოთებული ვარ საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლით – ბრიტანელი მინისტრი 17.09.2025
კვლავ ღრმად შეშფოთებული ვარ საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლით – ბრიტანელი მინისტრი
გორში დაკავებულთა შორის არიან ბიზნესმენი გიორგი კანდელაკი და საკრებულოს წევრი ბორის გოგიჩაიშვილი – მედია 17.09.2025
გორში დაკავებულთა შორის არიან ბიზნესმენი გიორგი კანდელაკი და საკრებულოს წევრი ბორის გოგიჩაიშვილი – მედია
ირაკლი კუპრაძე მძღოლებს შეხვდა 17.09.2025
ირაკლი კუპრაძე მძღოლებს შეხვდა
ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული კახა კოტორაშვილია – „TV პირველი“ 17.09.2025
ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული კახა კოტორაშვილია – „TV პირველი“
ზურაბ ზვიადაური დააკავეს 17.09.2025
ზურაბ ზვიადაური დააკავეს
რუსეთს უკრაინელი ბავშვებისთვის „ტვინების გამოსარეცხად“ 200-ზე მეტი ბანაკი აქვს – კვლევა 17.09.2025
რუსეთს უკრაინელი ბავშვებისთვის „ტვინების გამოსარეცხად“ 200-ზე მეტი ბანაკი აქვს – კვლევა
არასრულწლოვანზე ძალადობაში ბრალდებულ მკლავჭიდელს 3000-ლარიანი გირაო შეეფარდა 17.09.2025
არასრულწლოვანზე ძალადობაში ბრალდებულ მკლავჭიდელს 3000-ლარიანი გირაო შეეფარდა