“ცხინვალი ვერ ხედავს თბილისის მზაობას თანასწორი დიალოგისთვის” – გაგლოევი

17 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“საქართველოს ხელისუფლება თანასწორი და ცივილიზებული დიალოგის მზაობას არ ამჟღავნებს, განსაკუთრებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებების ფონზე [“საქართველო მზად არ არის აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ძალის არგამოყენების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რადგან რესპუბლიკას ისედაც გაცხადებული აქვს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი გზა მშვიდობიანია”]”, –  ამის შესახებ „ТАСС“-თან ინტერვიუში განაცხადა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა.

„სამწუხაროდ, ვერ ვხედავთ თბილისის მზადყოფნას, რომ ხელი მოაწეროს იურიდიულ დოკუმენტს ძალის არგამოყენების შესახებ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ბოლო განცხადებებმა ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის განწყობილი თანასწორი და ცივილიზებული დიალოგის დამყარებისთვის. უფრო მეტიც, როცა ჟენევის დისკუსიების ძირითადი მიზანი – ძალის არგამოყენების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა – „არასერიოზულად“ გამოცხადდება, ეს ფაქტობრივად ნულამდე ამცირებს რუსეთის, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მრავალწლიან ძალისხმევას და ამცირებს იმ ერთადერთი საერთაშორისო პლატფორმის მნიშვნელობასაც, სადაც ჩვენი ქვეყნების დიპლომატები ურთიერთობენ“, – ამბობს გაგლოევი.

მისი თქმით, ასეთი შეთანხმების ხელმოწერა შეიძლებოდა გამხდარიყო “დაძაბულობის შემცირებისა და ქვეყნებს შორის ნდობის გაძლიერების” საწყისი წერტილი.

„თუმცა ქართული მხარე კვლავაც თავს არიდებს ამ აშკარა აუცილებლობის აღიარებას. ამასთან, მისი პოზიცია სრულ მხარდაჭერას პოულობს დასავლელ პარტნიორებში, რაც საშუალებას აძლევს თბილისს, წლების განმავლობაში დაბლოკოს საბაზისო დოკუმენტის განხილვა, რომლის გარეშე წინსვლა შეუძლებელია”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბურჭულაძე არ უარყოფს ესპანეთში სახლის ყიდვას, მაგრამ ამბობს, რომ მისი საფასური თბილისში გაყიდული ორი ბინით აანაზღაურა

$624 მლნ. და €35 მლნ. – პროკურატურის ცნობით, ფულის გათეთრების ბრალდებით 1 პირი დააკავეს

“ჩემს მაღაზიაში მთელი ქალაქი დადის” – ახალგორელი აქტივისტის ცხოვრება ცხინვალში

ჩემი და პოლიტიკური პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ გზები გაიყო – დიმიტრი ცქიტიშვილი

ხოშტარიას 5 000-ლარიანი გირაო შეეფარდა, ის გადახდას არ აპირებს 17.09.2025
კვლავ ღრმად შეშფოთებული ვარ საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლით – ბრიტანელი მინისტრი 17.09.2025
გორში დაკავებულთა შორის არიან ბიზნესმენი გიორგი კანდელაკი და საკრებულოს წევრი ბორის გოგიჩაიშვილი – მედია 17.09.2025
ირაკლი კუპრაძე მძღოლებს შეხვდა 17.09.2025
ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებული კახა კოტორაშვილია – „TV პირველი“ 17.09.2025
ზურაბ ზვიადაური დააკავეს 17.09.2025
რუსეთს უკრაინელი ბავშვებისთვის „ტვინების გამოსარეცხად“ 200-ზე მეტი ბანაკი აქვს – კვლევა 17.09.2025
არასრულწლოვანზე ძალადობაში ბრალდებულ მკლავჭიდელს 3000-ლარიანი გირაო შეეფარდა 17.09.2025
