ახალი ამბები

ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა

16 სექტემბერი, 2025 •
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის განცხადებით, პარტია „დროას“ ლიდერის, ელენე ხოშტარიას მიერ კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებამ 570 ლარის ზიანი გამოიწვია.

პროკურატურამ სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე ელენე ხოშტარიას ბრალდება დღეს, 16 სექტემბერს, წარუდგინა.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს, თბილისში, ბრალდებულმა განზრახ დააზიანა პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს“ საარჩევნო შტაბზე განთავსებული სამი ბანერი, რამაც გამოიწვია ქონებრივი ზიანი 570 ლარის ოდენობით.

სამართალდამცველებმა ელენე ხოშტარია მიმდინარე წლის 15 სექტემბერს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით (სხვისი ნივთის დაზიანება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ერთიდან ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს“, – ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

პროკურატურა ჯერ არ ამბობს, ითხოვს თუ არა ელენე ხოშტარიასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას. უწყების განცხადებით, აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავენ.

15 სექტემბერს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია დააკავეს. საქმე ეხება მელიქიშვილზე მომხდარ ფაქტს, რომლის გამოც ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. ხოშტარიამ კალაძის ბანერს მარკერით „რუსული ოცნება“ დააწერა.

„ქართული ოცნების“ პრემიერი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საარჩევნო ბანერებთან დაკავშირებით „კანონი უმკაცრესად იმოქმედებს“.

მისი თქმით, აქამდე ზედმეტად „რბილი პრაქტიკა“ იყო დამკვიდრებული და საჭიროა, კანონი მკაცრად იყოს დაცული.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ (TI) ეხმაურება  „კოალიცია ცვლილებისთვის“ კიდევ ერთი ლიდერის, ელენე ხოშტარიას დაკავებას და აცხადებს, რომ ეს არის სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი აქტი.

ორგანიზაციის განცხადებით, საარჩევნო ბანერი, რის დაზიანებასაც ელენე ხოშტარიას ედავებიან, სააგიტაციო მასალაა და მისი დაზიანება ადმინისტრაციული წესით ისჯება და არა სისხლისსამართლებრივი წესით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კოალიციამ „ლელო-ძლიერი საქართველო“ საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა

პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს

ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა

ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა 16.09.2025
ჯანგველაძის საქმე: ადვოკატი ამბობს, რომ დავით მიქაძე დაემუქრა
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს 16.09.2025
ელენე ხოშტარია დაცვის უფლებაზე უარს ამბობს
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება 16.09.2025
Bentley Exhibitions გრძელდება – ბრენდის შოურუმში ავთანდილ გახოკიძის ფერწერული ნამუშევრები გამოიფინება
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი 16.09.2025
კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი 16.09.2025
ევროკავშირი მხარს უჭერს ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმარს – ანიტა ჰიპერი
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს 16.09.2025
შსს-ს ცნობით, 12 000-მდე აბი „ექსტაზი“ და 520 აბი „სუბოტექსი“ ამოიღეს
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა 16.09.2025
ხოშტარიამ კალაძის ბანერს 570 ლარის ზიანი მიაყენა – პროკურატურა
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა 16.09.2025
საბა ბუაძემ პარტია “ლელო” დატოვა