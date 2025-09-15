ახალი ამბები

პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს

15 სექტემბერი, 2025 •
პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პირი, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან მომავალ მარშთან დაპირისპირებას იარაღი ჰქონდა, არასრულწლოვანია და დაკავებულია.

უწყების განცხადებით, 2009 წელს დაბადებული პირი ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებითაა დაკავებული.

თუმცა შსს ამბობს, რომ იარაღი, რომელიც არასრულწლოვანს ჰქონდა, სავარაუდოდ, პნევმატური პისტოლეტია.

„გამოძიებით დგინდება, რომ 2025 წლის 15 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან მსვლელობით წამოსული ოცდაათამდე აქტივისტი რუსთაველისა და ბესიკის ქუჩის კვეთაზე სიტყვიერად დაუპირისპირდა რამდენიმე მოქალაქეს, საიდანაც ერთ-ერთმა მოახდინა პისტოლეტის დემონსტრირება, რის გამოც აქციის ორი მონაწილე გაეკიდა მას. აღნიშნული პირი შევიდა ბესიკის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ კაფეში, სადაც აქტივისტებმა შებოჭეს და წაართვეს იარაღი, რომელიც პირველადი დათვალიერებით, სავარაუდოდ, არის პნევმატური პისტოლეტი.

ხსენებული პირი და წართმეული იარაღი აქტივისტებმა გადასცეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. დადასტურების შემთხვევაში დანაშაული 7 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს“, – ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

დღეს, 15 სექტემბერს, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა.

როგორც მარშის მონაწილეები ამბობენ, ერთ-ერთ მათგანს იარაღი ჰქონდა.

მარშის მონაწილეების თქმით, უცნობი მათ ჯერ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ბესიკის ქუჩასთან კი სიტუაცია დაიძაბა, რა დროსაც, მათი თქმით, ერთ-ერთმა უცნობმა პირმა მარშის მონაწილეებს იარაღა დაუმიზნა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთის შტამპზე არარატის მთა აღარ იქნება გამოსახული

არასრულწლოვანის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო

მურთაზ ზოდელავამ საპატიმრო 25 000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ დატოვა

“აფხაზეთიდან დევნილი დედა 28 წელი ელოდა ბინას, ახლა მე ვაგრძელებ მის გზას”

პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს 15.09.2025
პირი, რომელსაც საზმაუს მარშთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, დააკავეს
ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში 15.09.2025
ქართველი და აზერბაიჯანელი პატიმარი ქალი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების პორტრეტები ბერლინში
საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა 15.09.2025
საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა
ხოშტარიას დაკავება სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი აქტია – TI 15.09.2025
ხოშტარიას დაკავება სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების კიდევ ერთი აქტია – TI
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები 15.09.2025
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები
ფულადი გადმორიცხვების 63.3% ევროპასა და ამერიკაზე მოდის 15.09.2025
ფულადი გადმორიცხვების 63.3% ევროპასა და ამერიკაზე მოდის
“ქულები არ გვეყო” – დევნილი ოჯახი ძველი აბანოს შენობის სარდაფში ცხოვრობს 15.09.2025
“ქულები არ გვეყო” – დევნილი ოჯახი ძველი აბანოს შენობის სარდაფში ცხოვრობს
ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა 15.09.2025
ვინ არეკლამებს პოლიტიკაზე პოსტებს Meta-ს პლატფორმებზე — კვლევა