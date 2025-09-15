ახალი ამბები

15 სექტემბერი, 2025 •
საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 15 სექტემბერს, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს რამდენიმე პირი აედევნა.

როგორც მარშის მონაწილეები ამბობენ, ერთ-ერთ მათგანს იარაღი ჰქონდა.

მარშის მონაწილეების თქმით, უცნობი მათ ჯერ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ბესიკის ქუჩასთან კი სიტუაცია დაიძაბა, რა დროსაც მათი თქმით, ერთ-ერთმა უცნობმა პირმა მარშის მონაწილეებს იარაღა დაუმიზნა.

„რუსთაველის მეტროდან [მარშს] მოგვყვებოდა, დაახლოებით, 5-6 ბიჭი და ცდილობდნენ პროვოკაციებს. მთელი გზა არ ვაქცევდით ყურადღებას და უკვე აქ რომ მოვედით [ბესიკის ქუჩასთან] დაიძაბა ვითარება“, – ამბობს მარშის ერთ-ერთი მონაწილე.

როგორც გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რამდენიმე პირი პოლიციამ გაიყვანა, თუმცა უცნობია, დაკავებულები არიან თუ არა ისინი. დეტალების გარკვევას ნეტგაზეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ცდილობს.

ამასთან, პოლიციას ბესიკის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ კაფეში ჰყავს აქტივისტი ლევან ჯობავა, რომელიც ერთ-ერთია, რომელსაც იარაღი დაუმიზნეს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

