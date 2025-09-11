სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე

ახალი ამბები

12 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საბა სხვიტარიძე ციხიდან წერილს აგზავნის და მხარდაჭერას უცხადებს 23 წლის სტუდენტს, რომელსაც პროკურატური სხვისი – “ქართული ოცნების” – ნივთის, კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებას ედავება.

დიასამიძის გარდა ის მიმართავს საზოგადოებას და მოუწოდებს, მონაწილება მიიღონ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში.

“ნეტგაზეთი” უცვლელად გთავაზობთ სხვიტარიძის წერილს, რომელიც მის ფეისბუქ-გვერდზე გამოქვეყნდა.

“სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, თავისუფლებას და გამძლეობას ვუსურვებ. მეგი დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის.

ქოცები არიან რუსული მენტალობის არსებები, ხოლო რუსებს ესმით ძალის ენა. ამის ნათელი მაგალითია, როცა ოფისიდან გამოვარდნენ და ქალები სცემეს. მეორე დღეს ბევრი ხალხი რომ მივიდა მათ ოფისთან, ვირთხებივით გამოიკეტნენ.

ბევრნი უნდა ვიყოთ აქციაზე — 13 სექტემბერსაც, 4 ოქტომბერსაც და ყოველთვის. დროა, თითოეულმა მოქალაქემ აიღოს პირადი პასუხისმგებლობა.

ხშირად ისმის კითხვა, თუ როდის დასრულდება ქოცობა — 4-ში თუ 5-ში. ამ კითხვას პასუხს ვერავინ გასცემს. ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ იტყვის, როდის დასრულდება მოღალატეობრივი რეჟიმი. ეს ხალხის გადასაწყვეტია — შენი გადასაწყვეტია, თუ როდემდე აიტან ღალატს, ხალხის ჩაგვრას და ძალადობას. დაგჩაგრავენ იქამდე, სადამდეც გაუვათ — ესეც რუსის ხასიათია. მაგრამ როგორც კი ძალას იგრძნობენ, ცუციკებივით დაიმალებიან.

ეს პროცესი ვეღარ იქნება გრძელვადიანი, ამიტომ დროა ყველაფერი გადავდოთ, ცოტა ხნით მოვიხსნათ ჩაგრულის მანტია და დავანახოთ ხალხის ძალა — ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ხალხის მჩაგვრელი რეჟიმი. რაც უფრო შორს გადავდებთ ამ პროცესს, მით უფრო ძვირის გადახდა მოგვიწევს.

დაიმახსოვრეთ, რომ ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული. ხალხის ნების გარეშე არაფერი გამოვა. დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე ვალდებულია, დაიცვას საკუთარი სახელმწიფო. გამოდით 13 სექტემბერს! გამოდით 4 ოქტომბერს! გამოდით იქამდე, სანამ მოღალატე, მჩაგვრელი რეჟიმი არ წავა სახლში!”, – წერს სხვიტარიძე.

23 წლის სტუდენტი, მეგი დიასამიძე ორი დღის წინ, 10 სექტემბერეს დააკავეს. მას ედავებიან 9 სექტემბერს მელიქიშვილის გამზირზე, “ქართული ოცნების” თბილისი მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან გაკრული პლაკატის დაზიანებას, ან განადგურებას.

მეგი დიასამიძის ადვოკატის, შოთა თითბერიძის ინფორმაციით, ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით თბილისიდან ბათუმისკენ მიმავალ გაზაზე, ლანჩხუთში დააკვეს. ადვოკატის თქმით, დაკავებულს 9 საათის განმავლობაში ხელები ზურგს უკან ქონდა შეკრული, ხელების წინ გადმოტანის, ან ბორკილების ოდნავ მოშვების შესახებ თხოვნას კი პოლიციელებმა ცინიკურად უპასუხეს – “უთხრეს, რომ ნაკლები ემოძრავა და ხელები აღარ ეტკინებოდა”. გარდა ამისა, თუთბერიძე ამბობს, რომ დაკავებულს 9 საათის განმავლობაში არ მისცეს დარეკვის უფლება. ასევე, დიასამიძისთვის არ განუმარტავთ, რისთვის იყო დაკავებული.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

