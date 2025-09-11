ახალი ამბები

ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი

11 სექტემბერი, 2025 •
ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თავდაცვის ყოფილი მინისტრს, ჯუანშერ ბურჭულაძეს, რომელიც დღეს დააკავეს, ტვინის შერყევა აქვს.

ამის შესახებ ინფორმაცია ბურჭულაძის ადვოკატმა ჟურნალისტებს დაუდასტურა. ადვოკატი ირწმუნება, რომ ჩხუბს ადგილი არ ჰქონია და ბურჭულაძე სახლის პირობებში დაშავდა.

„სასწრაფო დახმარება იმიტომ გახდა საჭირო, რომ რამდენიმე დღის წინ მას მიღებული აქვს ტრავმა საყოფაცხოვრებო პირობებში, აქვს წოლითი რეჟიმი და ამიტომ ექიმის რეკომენდაცია იყო, რომ უნდა გადაეყვანათ შესაბამისი სასწრაფო დახმარების მანქანით…

სახლშიც შეიძლება წაიქცეს ადამიანი ელემენტარულად, რა პრობლემაა? სახლში იყო და გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა. რამდენიმე დღე აქვს წოლითი რეჟიმი“, – აცხადებს ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატი.

საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე 11 სექტემბერს დააკავეს. ყოფილ მინისტრს თანამდებობით ბოროტად სარგებლობას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საქართველოს ბანკის sCoolApp-ში საჩუქრების კამპანიის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება

ჩარლი კირკის მკვლელის ძებნა გრძელდება

“დევნილებს ეშინიათ, 33 წლის შემდეგ ბინის მიღების შანსი არ დაკარგონ აქტიურობის გამო”

მომიწია განმარტება, რომ „გავიმარჯვებთ სახელოვნად“ მარო მაყაშვილის სიტყვებია – ცქიტიშვილი

სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე 12.09.2025
სოლიდარობა მეგი დიასამიძეს, ის დაიჭირეს სიმართლის დაწერისთვის – საბა სხვიტარიძე
“თავისუფლების გზაზე თარჯიმნის, შორენა ტაბატაძის ცრუ ჩვენებები გადამეღობა” – ანტონ ჩეჩინი 11.09.2025
“თავისუფლების გზაზე თარჯიმნის, შორენა ტაბატაძის ცრუ ჩვენებები გადამეღობა” – ანტონ ჩეჩინი
“ხაბეიშვილის დაკავება განპირობებულია შიშით” – ენმ-ის განცხადება 11.09.2025
“ხაბეიშვილის დაკავება განპირობებულია შიშით” – ენმ-ის განცხადება
კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უკანონოდ დააკავეთ, გგონიათ ამით ხალხს დააშინებთ? – ზურაბიშვილი ხაბეიშვილზე 11.09.2025
კიდევ ერთი პოლიტიკური ლიდერი უკანონოდ დააკავეთ, გგონიათ ამით ხალხს დააშინებთ? – ზურაბიშვილი ხაბეიშვილზე
ამ განცხადებაში თანხის საკითხს თუ არ ჩავთვლით, მზად ვარ, შევუერთდე ხაბეიშვილის გზავნილს – ბოკერია 11.09.2025
ამ განცხადებაში თანხის საკითხს თუ არ ჩავთვლით, მზად ვარ, შევუერთდე ხაბეიშვილის გზავნილს – ბოკერია
კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას 11.09.2025
კოალიციის სახელით სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს და მურთაზ ზოდელავას
ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი 11.09.2025
ბურჭულაძე სახლში გადაადგილების დროს წაიქცა და მიიღო ტვინის შერყევა – ადვოკატი
დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე 11.09.2025
დააკავეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჯუანშერ ბურჭულაძე