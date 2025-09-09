ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ნორვეგიის „Fritt Ort“-ისა და გერმანიის „ZEIT Stiftung Bucerius“-ის ფონდის მიერ დაწესებული პრემია, რომელიც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მოქმედ დამოუკიდებელ მედიასაშუალებებსა და პროფესიონალ, მამაც ჟურნალისტებს ეძლევათ ასევე აზერბაიჯანელ დაპატიმრებულ ჟურნალისტს „AbzasMedia“-დან, ნარგიზ აბსალამოვას ერგო [პრემიის ლაურეატებს შორისაა „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ დამფუძნებელი მზია ამაღლობელიც].

აბსალამოვა დაჯილდოვდა რეპორტაჟებისა და მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმებისათვის.

„მან თავი მიუძღვნა კლიმატის პრობლემების, კორუფციისა და სოციალური უფლებების გაშუქებას. მან  გამოხატვის საშუალება მისცა მოწყვლად გარემოში მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე დისკრიმინაციის წინაშე მდგომ ქალებსა და ახალგაზრდებს. მის ვიდეორეპორტაჟებს სოციალურ ქსელებში მილიონობით ნახვა აქვს და დადებითი გავლენა მოუტანია სამოქალაქო საზოგადოებას. მას კამერა ხელისუფლებამ რამდენჯერმე ჩამოართვა და ის რამდენჯერმე გახდა პოლიციის მხრიhttps://netgazeti.ge/news/770512/დან ძალადობის მსხვერპლი,“ – ნათქვამია „AzadMedia“-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

აზერბაიჯანში Abzas Media-ს ჟურნალისტებს 7.5-დან 9 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯეს

თავისუფალი მედიის წლევანდელი ლაურეატები არიან:

  • მედია-პლატფორმა Gwara Media (უკრაინა)
  • ჟურნალისტი და მედიის დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი (საქართველო)
  • საგამოძიებო ონლაინ-მედია Direkt 36 (უნგრეთი)
  • ფოტოგრაფი და ფოტოჟურნალისტი ალექსანდრა ასტახოვა (რუსეთი)
  • მედია არხი Belarusian Investigative Center (ბელარუსი)
  • ჟურნალისტი ნარგიზ აბსალამოვა (აზერბაიჯანი)

მზია ამაღლობელს თავისუფალი მედიის პრემია გადაეცემა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

