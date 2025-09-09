ახალი ამბები

ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა

9 სექტემბერი, 2025
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ნეპალში ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციების ესკალაციის ფონზე, პრემიერ-მინისტრმა შარმა ოლიმ თანამდებობა დატოვა.

„ქვეყანაში არსებული არახელსაყრელი ვითარების გათვალისწინებით, მე დღეიდან გადავდექი თანამდებობიდან, რათა ხელი შევუწყო პრობლემის გადაჭრას“, — ნათქვამია ოლის მიერ პრეზიდენტ რამ ჩანდრა პაუდელისადმი გაგზავნილ წერილში.

73 წლის შარმა ოლი 2008 წლიდან, მეოთხე ვადით იკავებდა პრემიერ-მინისტრის პოსტს. ოლიმდე გადადგომა მოუწია მთავრობის კიდევ ორ წევრს.

ორი დღის განმავლობაში, არეულობას ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში 20-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.

BBC-ის ცნობით, ყველაფერი დაიწყო სოციალურ მედიაში ახალგაზრდული კამპანიით „ნეპო ბავშვების“ (ნეპოტიზმის ბავშვები) შესახებ. კამპანია პოლიტიკოსების შვილების ფუფუნების ცხოვრების წესს და კორუფციის შესახებ ბრალდებებს ამზეურებდა.

გასულ პარასკევს მთავრობამ სოციალური მედიის 26 პლატფორმის, მათ შორის Facebook-ისა და YouTube-ის აკრძალვა გადაწყვიტა, რამაც პროტესტი გაამწვავა. 8 სექტემბერს, ნეპალის მთავრობამ სოციალური ქსელების აკრძალვა გააუქმა. თუმცა ამის და კომენდანტის საათის მიუხედავად, პროტესტის ჩახშობა ვერ შეძლო. მომიტინგეებმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სახლი დაწვეს და რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერის სახლი დააზიანეს.
პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა პარლამენტის შენობაში მომიტინგეების შეჭრის წინააღმდეგ. შეტაკებებისას გუშინ 19 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა დღეს.

ნეპალის მთავარი აეროპორტი დაკეტილია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეუთო/ოდირი მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მისიას არ გამოგზავნის
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა
შეკრებამ არ უნდა გამოიწვიოს საარჩევნო შტაბის საქმიანობის მომეტებული შეზღუდვა — ომბუდსმენი
თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა
„ოცნების“ განცხადების საფუძველზე შსს-მ გამოძიება ახალი მუხლით დაიწყო მელიქიშვილზე მომხდარზე
“გაიხსნა წვდომა რუსულ გრანტებზე, კიდევ უფრო დიდი ინტეგრაციაა წინ” – ხედვა აფხაზეთიდან
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა