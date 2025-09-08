ახალი ამბებირეკლამა

8 სექტემბერი, 2025 •
ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასებას ზრდის!
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასების ტარიფების  უპრეცედენტო ზრდას აცხადებს. აღსანიშნავია, რომ განახლებული, გაზრდილი ტარიფით სარგებლობას შეძლებენ როგორც ახალი მომხმარებლები, ისე არსებული კლიენტები, რომლებსაც უკვე აქვთ აქტიური სალომბარდე სესხი და შეუძლიათ, მარტივად მიიღონ გაზრდილი შეფასებიდან გამომდინარე სხვაობა.

სასწავლო წლის დაწყება, სეზონური განახლება თუ სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები ხშირად მოითხოვს დამატებით ფინანსურ რესურსს.  ექსპრეს ლომბარდის განახლებული ტარიფი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, არ თქვას უარი საკუთარ სურვილებსა და გეგმებზე და საჭირო თანხა მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობით მიიღოს.

„ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს  და  რაც მთავარია, ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს, სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, ჩვენი მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო ხელსაყრელი პირობები შეგვეთავაზებინა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაუმჯობესებული პირობა ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის – როგორც ახალი, ისე ჩვენი ერთგული, არსებული მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც ახლა შეუძლიათ, მარტივად მიიღონ გაზრდილი შეფასებიდან გამომდინარე სხვაობა.” – აცხადებს ექსპრეს ლომბარდი.

განახლებული ტარიფის გარდა, ექსპრეს ლომბარდის მომხმარებლები უცვლელად სარგებლობენ ისეთი უპირატესობებით, როგორიცაა:
უსაფრთხო შეფასება: ნივთის დაზიანებისა და გაქლიბვის გარეშე.
24/7 ხელმისაწვდომობა: ფილიალების უმეტესობა 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.
 მოქნილი გადახდის სისტემა: სარგებლის გადახდა შესაძლებელია ყოველთვიურად ან 3 თვეში ერთხელ.
კომფორტული და პრივატული გარემო ყველა ფილიალში.

განახლებული ტარიფების დეტალურად ნახვა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზეhttps://expresslombard.ge/ka/lombardi

ექპრეს ლომბარდის ფილიალები მთელ საქართველოში: https://expresslombard.ge/ka/misamartebi

032 2 39 39 39  | *3939

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

