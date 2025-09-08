ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასებას ზრდის!

ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასების ტარიფების უპრეცედენტო ზრდას აცხადებს. აღსანიშნავია, რომ განახლებული, გაზრდილი ტარიფით სარგებლობას შეძლებენ როგორც ახალი მომხმარებლები, ისე არსებული კლიენტები, რომლებსაც უკვე აქვთ აქტიური სალომბარდე სესხი და შეუძლიათ, მარტივად მიიღონ გაზრდილი შეფასებიდან გამომდინარე სხვაობა.
სასწავლო წლის დაწყება, სეზონური განახლება თუ სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები ხშირად მოითხოვს დამატებით ფინანსურ რესურსს. ექსპრეს ლომბარდის განახლებული ტარიფი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, არ თქვას უარი საკუთარ სურვილებსა და გეგმებზე და საჭირო თანხა მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობით მიიღოს.
„ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს და რაც მთავარია, ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს, სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, ჩვენი მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო ხელსაყრელი პირობები შეგვეთავაზებინა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაუმჯობესებული პირობა ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის – როგორც ახალი, ისე ჩვენი ერთგული, არსებული მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც ახლა შეუძლიათ, მარტივად მიიღონ გაზრდილი შეფასებიდან გამომდინარე სხვაობა.” – აცხადებს ექსპრეს ლომბარდი.
განახლებული ტარიფის გარდა, ექსპრეს ლომბარდის მომხმარებლები უცვლელად სარგებლობენ ისეთი უპირატესობებით, როგორიცაა:
• უსაფრთხო შეფასება: ნივთის დაზიანებისა და გაქლიბვის გარეშე.
• 24/7 ხელმისაწვდომობა: ფილიალების უმეტესობა 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.
• მოქნილი გადახდის სისტემა: სარგებლის გადახდა შესაძლებელია ყოველთვიურად ან 3 თვეში ერთხელ.
• კომფორტული და პრივატული გარემო ყველა ფილიალში.
განახლებული ტარიფების დეტალურად ნახვა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე – https://expresslombard.ge/ka/lombardi
ექპრეს ლომბარდის ფილიალები მთელ საქართველოში: https://expresslombard.ge/ka/misamartebi
032 2 39 39 39 | *3939