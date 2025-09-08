ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ

სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ცნობით, აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა ბადრა გუნბამ სოხუმის მერს, ტიმურ აგრბას დაავალა კონკურსის გამოცხადება მთავარი ადმინისტრაციული შენობის საუკეთესო პროექტის მისაღებად, რომელიც ყოფილი მინისტრთა საბჭოს შენობის ადგილზე უნდა აშენდეს.

“ამასთან, გუნბამ დააყენა პირობა, რომ შენობის ორივე ფრთა შენარჩუნდეს, რადგან ისინი ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შედიან”.

სოხუმში მინისტრთა საბჭოს თორმეტსართულიანი შენობა 1939 წელს აშენდა. ის  აფხაზურმა შენაერთებმა სოხუმში 1993 წელს დაიკავეს. შენობაში ბოლომდე რჩებოდნენ აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარე ჟიული შარტავა და მისი თანხმლები პირები. 27 სექტემბერს შარტავა სწორედ ამ შენობაში აიყვანეს ტყვედ, მისი თანხმლები პირების ნაწილი კი,  შენობის წინ დახვრიტეს.

„ 30 წელზე მეტია ეს შენობა სავალალო მდგომარეობაშია და არღვევს დედაქალაქის იერსახეს“, – თქვა გუნბამ და დაამატა, რომ   შენობის აღდგენა ან ახალი ობიექტის აშენება სოხუმის მთავარ მოედანზე “უნდა გახდეს სიმბოლო არა მხოლოდ დედაქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის აღორძინებისა”.

შენობის განახლების გეგმები სოხუმში აქამდეც ჰქონიათ – რამდენიმე წლის წინ მაშინდელმა დე ფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ შენობის სასტუმროდ გადაკეთებაზე ისაუბრა, რამაც აფხაზური საზოგადოება აღაშფოთა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

