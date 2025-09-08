ახალი ამბებირეკლამა

საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება

8 სექტემბერი, 2025 •
საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის მე-12 ნაკადის მონაწილეთა მიღება დაიწყო. პროგრამა ამჯერად ბათუმში, 16, 17 და 18 სექტემბერს ჩატარდება. ეს რეგიონში მცხოვრებ ქალ მეწარმეებს მისცემს უნიკალურ შესაძლებლობას, იმუშაონ საკუთარ ბიზნეს იდეებზე და 360°-იანი მხარდაჭერა მიიღონ.

პროგრამა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვედეთისა და EFSE Entrepreneurship Academy-ის ხელშეწყობით ხორციელდება. მისი მიზანია, ქალი მეწარმეების გაძლიერება, მათთვის ცოდნის, გამოცდილებისა და პრაქტიკული რესურსების შეთავაზება, რაც იდეის რეალიზაციიდან ბიზნესის გამყარებამდე ყველა ეტაპს მოიცავს.

პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია სამდღიანი ინტენსიური ვორკშოპი, რომელსაც წამყვანი სპეციალისტები ბათუმში გაუძღვებიან. ვორკშოპის პარალელურად, მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ სპეციალურად შემუშავებული ონლაინ კურსები businesscourse.ge-ზე და სერტიფიკატები მიიღონ. გარდა ამისა, მათ ექნებათ მუდმივი წვდომა დამატებით რესურსებსა და საინფორმაციო შეხვედრებზე, ისარგებლებენ როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური მხარდაჭერით, მიიღებენ ქოუჩინგს და გრანტის მოპოვების შესაძლებლობას.

პროგრამა ასევე ახალი პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბებასა და სხვა მეწარმეებთან გამოცდილების გაზიარებას უწყობს ხელს.

„საქართველოს ბანკისთვის მეწარმეების გაძლიერება და მათი ბიზნესის განვითარებაში მხარდაჭერა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, უკვე მე-12 ნაკადის ფარგლებში, მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამას ვაგრძელებთ, რომელიც ცოდნის, გამოცდილებისა და პრაქტიკული მხარდაჭერის ერთიან ეკოსისტემას ქმნის. გვჯერა, რომ პროგრამაში მონაწილე ქალები საკუთარი იდეების რეალიზაციას და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში კიდევ უფრო დიდი წვლილის შეტანას შეძლებენ“ — აცხადებენ საქართველოს ბანკში.

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს.

აღსანიშნავია, რომ მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა ბიზნეს განათლებისა და ბიზნეს 360° პლატფორმის ნაწილს წარმოადგენს. ბიზნეს 360° აერთიანებს ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელსაც საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ქმნის — იქნება ეს საგანმანათლებლო რესურსები, ინდივიდუალური პროგრამები, შეთავაზებები, სექტორული ანალიზები და სხვა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს

მივიღე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის შეწყალების გადაწყვეტილება – ყაველაშვილი

ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს

სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს

კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა 08.09.2025
კობახიძის თქმით, „კადრების ოპტიმიზაციით“ მილიონობით ლარი დაიზოგა
სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ 08.09.2025
სოხუმში ომის დროს დაზიანებულ მინისტრთა საბჭოს შენობას ახლით ჩაანაცვლებენ
საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება 08.09.2025
საქართველოს ბანკის ორგანიზებით, ბათუმში მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის 12 ნაკადი იწყება
სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა 08.09.2025
სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა
“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს 08.09.2025
“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს
დაპირისპირება და სროლა რესტორან “ქვევრში” – ლაშა ბასლანძე გამოკითხვაზე იმყოფება 07.09.2025
დაპირისპირება და სროლა რესტორან “ქვევრში” – ლაშა ბასლანძე გამოკითხვაზე იმყოფება
ვადა, რომელიც „ოცნებას“ ეუთოს რეკომენდაციით უნდა დაეცვა დაკვირვებისთვის მოსაწვევად, უკვე გასულია 06.09.2025
ვადა, რომელიც „ოცნებას“ ეუთოს რეკომენდაციით უნდა დაეცვა დაკვირვებისთვის მოსაწვევად, უკვე გასულია
თორნიკე თოშხუამ შიმშილობა შეწყვიტა 06.09.2025
თორნიკე თოშხუამ შიმშილობა შეწყვიტა