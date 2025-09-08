“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

8 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს სასაზღვრო სამსახურმა ქვეყანაში არ შემოუშვა აზერბაიჯანელი სტუდენტი, ჟურნალისტი ჯავიდ აჰმედოვი, რომელიც სწავლობს თბილისში. როგორც ის ამბობს, უარის კონკრეტული მიზეზი მას არ განუმარტეს. ჟურნალისტი საქართველოში თურქეთიდან ბრუნდებოდა.

„39-გრადუსიანი სიცხითა და ყელის ტკივილით საქართველოში ჩამოსულს მაშინვე უკან დაბრუნება მომიწია. აღმოჩნდა, რომ ჯარიმა არა 5 000, არამედ 10 000 ლარი იყო. ვუთხარი: „დღეს გადავიხდი, ცოტა დრო მომეცით.“ დაახლოებით ნახევარი საათის შემდეგ მოვიდნენ და მითხრეს: „თუნდაც გადაიხადო ჯარიმა, ქვეყანაში მაინც არ შეგიშვებთ.“ როცა მიზეზი ვიკითხე, არანაირი ახსნა, მხოლოდ იმეორებდნენ: „სხვა მიზეზებით.“ ყველა პოლიციელი ჩემს პასპორტში არსებულ ამერიკის ვიზას უყურებდა და სერიოზულ სახეს იღებდა, თითქოს ეს დანაშაული ყოფილიყო” , – წერს აჰმედოვი ფეისბუკის გვერდზე.

მან ასევე განმარტა, რომ იმ ფურცელზე რომელიც საქართველოს მესაზღვრეებმა მისცეს, როგორც ქვეყანაში შეშვების უარის საფუძველი, მითითებულია „სხვა მიზეზები“.

26 წლის ჯავიდ აჰმედოვი 2024 წლის სექტემბრიდან თბილისში GIPA-ში (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი) სწავლობს. ის საქართველოდან თურქეთში 2025 წლის აგვისტოში გავიდა, რა დროსაც მას საზღვარზე განუცხადეს, რომ 5 ათასი ლარით იყო დაჯარიმებული თბილისში, პარლამენტთან გზის გადაკეტვის გამო, თუმცა, ქვეყანაში დაბრუნების პრობლემა არ შეექმნებოდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს

მივიღე ხაზარაძისა და ჯაფარიძის შეწყალების გადაწყვეტილება – ყაველაშვილი

ვინ იყო ორგანიზატორი 2024 წლის პროტესტისო – მშვენიერაძე „პირბადეების საქმეზე“ გამოკითხეს

სასამართლოში 2 სექტემბერს დაკავებული აქტივისტების პროცესები მიმდინარეობს

