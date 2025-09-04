FIREWORKS – AD BLACK SEA 2025-ის დეტალები ცნობილია – ფესტივალი 11-13 სექტემბერს, ბათუმში გაიმართება

რეგიონის მთავარი მოვლენა კრეატიულ ინდუსტრიაში, 3-დღიანი პროგრამით ბრუნდება! კრეატივის საერთაშორისო ფესტივალი Ad Black Sea 11-13 სექტემბერს, ტრადიციულად, ბათუმში გაიმართება და საკომუნიკაციო ინდუსტრიის მსოფლიო ვარსკვლავებს უმასპინძლებს.
უკვე წლებია, რაც Ad Black Sea რეგიონში კრეატიული ინდუსტრიის ყოველწლიური თავშეყრის ადგილად იქცა – სადაც დარგის წარმომადგენლები პროფესიულ გამოცდილებას და ცოდნას იღრმავებენ. გლობალური სარეკლამო ინდუსტრიის საერთაშორისო ლიდერების გამოსვლებზე, პანელურ დისკუსიებზე, ვორქშოპებსა და დაჯილდოების ცერემონიაზე ორგანიზატორები 1400-მდე ქართველ და უცხოელ დელეგატს ელიან.
“როგორც ყოველთვის, პროგრამაზე მუშაობა ერთი წლის წინ დავიწყეთ, შესაბამისად შევძელით ისეთი ვარსკვლავების კალენდარში ადგილის დაკავება, როგორებიც არიან: ბრაზილიელი ფერნანდო მაჩადო (Fernando Machado) – Burger King-ის, Dove-ის თუ Call of Duty ლეგენდარული კამპანიების ავტორი. ფერნანდოს მოიხსენიებენ, როგორც ყველაზე ინოვაციურ მარკეტერს მსოფლიოში (Business Insider), Forbes-ის მიხედვით ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი მარკეტერების სამეულშია, Adweek კი მას ბრენდინგის გენიოსს უწოდებს. პორტუგალიელი უგო ვეიგა (Hugo Veiga), რომელსაც უმუშავია ისეთ გლობალურ ბრენდებთან და ვარსკვლავებთან, როგორებიც არიან: Nike, Google, Tiktok, ლედი გაგა, ელტონ ჯონი და რომელსაც წელს კანის ფესტივალზე უმაღლესი ჯილდოს, Titanium-ის ჟიურის წევრობა ანდეს.
გავიცნობთ სამარ მააკარუნსაც (Samar Maakaroun), ლიბანელ-ბრიტანელ დიზაინერს, რომელიც ლეგენდარული დიზაინ სტუდიის, Pentagram-ის პარტნიორია. ვიზუალურ სიამოვნებას მოგვანიჭებს ფოტოგრაფ ჯონ სტენმეიერის (John Stanmeyer) ღრმა და მრავლისმთქმელი ფოტოები, გავეცნობით წლევანდელი ოსკაროსანი ანიმაციის FLOW-ს შექმნის ისტორიას.
UN WOMEN-თან პარტნიორობით, შევძელით პროგრამის ნაწილი გამხდარიყო ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი რებექა რაუნთრი (Rebecca Rowntree), რომელმაც გაგვიზიარა, რომ მსოფლიოს AI პროფესიონალებიდან, მხოლოდ 22%-ია ქალი.
ხოლო თიბისი ბანკთან ერთად, ტრადიციულად ვუმასპინძლებთ არაერთ საინტერესო სესიას, მათ შორის 25-წლიანი გამოცდილების მქონე ტიმ ლიქის (Tim Leake) გამოსვლას კოლაბორაციის თემაზე და მისსავე ვორკშოპს, სწრაფი იდეების გენერირებაზე.
წელს პირველად წარვადგენთ CREATOR STAGE-ს, სადაც კრეატორებზე და ინფლუენსერ მარკეტინგზე ვისაუბრებთ, რადგან ეს მიმართულება თანამედროვე მარკეტინგის განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა.
ეს პროგრამის მხოლოდ ნაწილია. ფესტივალის სამივე დღე დატვირთული იქნება საინტერესო გამოსვლებით, რომელიც არცერთმა მარკეტერმა თუ სააგენტოში მომუშავე ადამიანმა არ უნდა გამოტოვოს” – ამბობს ფესტივალის აღმასრულებელი დირექტორი, თამარ ცინცაძე.
ტრადიციულად, ფესტივალს ახალი ბრენდინგი აქვს. FireWorks in Creative Resistance – ასე ჟღერს 2025-ის სლოგანი. ფესტივალის წლევანდელი კონცეფცია ფეიერვერკს შემოქმედებითი პროცესის სიმბოლოდ იყენებს. კრეატიულობას ბევრი “მტერი” ჰყავს – გადაწვა, უსამართლობა, მენტალური თუ ფიზიკური ჯანმრთელობა, პოლიტიკური, სოციალური პროცესები და სხვა. მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, შევინარჩუნოთ ის ნაპერწკალი, რაც შემოქმედებითობას აღვივებს. სწორედ ამ იდეის გარშემო ბრუნავს წლევანდელი ღონისძიება.
ბრენდინგის ნაწილია შემოქმედებითი წინააღმდეგობის კონცეფციაც, “In Creative Resistance” Ad Black Sea-ს გუნდმა პირველად მაისში, თბილისში ჩატარებულ დიზაინის ფესტივალისთვის შექმნა და ამ თემის ირგვლივ პოსტერების კონკურსიც დაანონსა, რომლის ფარგლებშიც შექმნილი ნამუშევრები, არც მეტი, არც ნაკლები, მსოფლიოში გრაფიკული დიზაინის თანამედროვე ლეგენდამ, პოლა შერმა (Paula Scher) შეაფასა. მათი ნახვა სექტემბერში Ad Black Sea-ს სტუმრებს – ბათუმში, ხოლო ფართო აუდიტორიას ფესტივალის ვებ გვერდზე შეეძლება.
ფესტივალის უცვლელი ნაწილია კონკურსიც. კონკურსანტები სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთმანეთს 13 ნომინაციაში (ბრენდინგი, მდგრადობა, დიზაინი, ციფრული კომუნიკაცია და სხვა) შეეჯიბრებიან. მათ ნამუშევრებს 20 ქვეყნიდან მოწვეული, 28 ჟიურის წევრი შეაფასებს. უკვე მესამე წელია თიბისისთან ერთად კონკურსს აქვს მე-14, Young Creative-ის კატეგორიაც.
“წელს გვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც Ad Black Sea-ს კრეატიული ინდუსტრიის გლობალურ რუკაზე კიდევ უფრო მკვეთრად მონიშნავს: დაარსების დღიდან, ფესტივალი ADCE (Art Directors Club Europe)-ის ოფიციალური ლოკალური პარტნიორია, რაც Ad Black Sea-ს კონკურსში გამარჯვებულებს გზას უხსნის ADCE-ს კონკურსში მოსახვედრად. წელს, ADCE-ს მფლობელი კომპანიისგან, ამერიკული The One Club For Creativity-სგან შევიძინეთ საკონკურსო პლატფორმა. ეს ნიშნავს, რომ ბათუმში, შემდეგ კი ADCE-ს საკონკურსო პროგრამაში გამარჯვებულ სააგენტოებს, კლიენტებსა თუ ინდივიდებს ეძლევათ შანსი, მოხვდნენ The One Club-ის გლობალურ რეიტინგში – რაც ჩვენს სფეროში უდიდეს მიღწევად ითვლება,”- ამბობს სოფო კეჩხოშვილი, Ad Black Sea-ს საკონკურსო პროგრამის დირექტორი.
ფესტივალს წელსაც ის ბრენდები უჭერენ მხარს, ვისთვისაც კრეატიული ინდუსტრიის განვითარება მნიშვნელოვანია. ფესტივალის გუნდთან ერთად, თითოეული მათგანი უამრავ საინტერესო გამოცდილებას უმზადებს ბათუმში ჩამოსულ სტუმრებს.
წლევანდელი ფესტივალის სპიკერები არიან:
ფერნანდო მაჩადო / Fernando Machado
პარტნიორი Garnett Station Partners-ში, ბრენდ მარკეტერ აკადემიის დეკანი Cannes Lions-ზე,
ბორდის წევრი Braze-ში. ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი სახელი.
ფერნანდო მაჩადო არის ხედვის მქონე გლობალური მარკეტერი, რომელსაც ბრენდების განვითარებისა და ბიზნესის ზრდისადმი ძლიერი ვნება ამოძრავებს. დარწმუნებულია, რომ კრეატიულობა შეიძლება კონკურენტული უპირატესობის წყაროდ იქცეს. მისი ყურადღების ცენტრში მომხმარებლის სიღრმისეულად შეცნობაა, რის საფუძველზეც ქმნის ჰედლაინებს, დიზაინს, სტრატეგიულ და ინოვაციურ მარკეტინგულ მიდგომებს.
რებეკა რაუნთრი / Rebecca Rowntree
კრეატიული დირექტორი, სპიკერი და პლატფორმის Get Sh*t Done დამფუძნებელი.
ხელმძღვანელობდა კრეატიულ მიმართულებას ისეთი ბრენდებისთვის, როგორებიცაა Nike, Uber, Kellogg’s, PlayStation და Bodyform — ქმნიდა ბრენდ პლატფორმებს და social-first ნარატივებს, რომლებიც კულტურის ნაწილად იქცა. ჯილდოს მფლობელი კამპანიის, #Wombstories ერთ-ერთი შემქმნელი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა საუბრის ტონი ქალთა ჯანმრთელობის საკითხებზე.
ძირითადად დაკავებულია კრეატიული ქონსალთინგით და Get Sh*t Done-ის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო შემოქმედებით საზოგადოებად გარდაქმნის პროცესით, რომელსაც უკვე 550+ წევრი ჰყავს (და მუდმივად იზრდება).
უგო ვეიგა / Hugo Veiga
კარიერა ტელევიზიის სცენარისტის, მსახიობისა და ანიმაციური პერსონაჟების გამხმოვანებლის როლში დაიწყო, შემდეგ კი პორტუგალიიდან ბრაზილიაში გადავიდა და Ogilvy São Paulo-ს შეუერთდა. 2014 წელს, დიეგო მაჩადოსთან ერთად, დააარსა AKQA São Paulo, რომელიც ქსელის ყველაზე მეტი ჯილდოს მფლობელ სტუდიად აქცია. მათთან ერთად მუშაობდნენ Nike, Google და TikTok, ასევე არტისტები — ლედი გაგა და ელტონ ჯონი.
2019 წელს, ჰუგო გლობალურ Chief Creative Officer-ად (CCO) დაინიშნა, საიდანაც 33 ქალაქში შემოქმედებითი გუნდის 6,000-ზე მეტ წევრს ხელმძღვანელობდა და AKQA-ს გლობალური მასშტაბები მნიშვნელოვანად გააფართოვა. მისი ნამუშევრები ექვსჯერ გახდა Cannes Lions გრან პრის (მათ შორის Titanium) მფლობელი და აღიარება მოიპოვა ისეთი ინსტიტუტებისგან, როგორებიცაა TIME, Grammy და UNICEF.
ჯონ სტენმეიერი / John Stanmeyer
მრავალი ჯილდოს მფლობელი ფოტოგრაფი და მხატვარი, EMMY-ზე ნომინირებული კინორეჟისორი და პედაგოგი. მისი ინტერესის ძირითადი სფეროა თანამედროვეობის განმსაზღვრელი – გარემოსდაცვითი, ჰუმანიტარული და სოციალური საკითხები.
მისი 22-წლიანი თანამშრომლობა National Geographic-თან 23 სტატიასა და 14 გარეკანს მოიცავს. 1998-2008 წლებში სტენმეიერი Time-ის კონტრაქტორი ფოტოგრაფი იყო, მისი ნამუშევრები ჯამში 18 გარეკანზე გამოქვეყნდა. 2001 წელს, მსოფლიოს ექვს წამყვან
ფოტოჟურნალისტთან ერთად დააარსა პრესტიჟული სააგენტო VII Photo.
ლიუის ბლექუელი / Lewis Blackwell
ჟურნალის Lürzer’s Archive დირექტორი და გამომცემელი — გამოცემისა, რომელიც უკვე 40 წელიწადზე მეტია, სარეკლამო კრეატივის სფეროში წამყვან მედიად ითვლება და 100-ზე მეტ ქვეყანაში იკითხება.
Cresta Awards-ის გენერალური დირექტორი — ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი ჯილდო სარეკლამო, კინოსა და დიზაინის სფეროს მოღვაწეებისთვის. მისი კარიერული გამოცდილება მოიცავს ათწლიან საქმიანობას მსოფლიოს წამყვან ფოტო/ფილმის სააგენტოში Getty Images გლობალური კრეატიული ხელმძღვანელის პოზიციაზე.
დაწერა და რედაქტირება გაუწია 20-ზე მეტი წიგნს კრეატივისა და გარემოს დაცვის თემატიკაზე. მოგზაურობისგან თავისუფალ დროს, ცხოვრობს ედინბურგსა და ლონდონში.
კრისტინა რეჟვიჰა / Kristina Rezhviha
სხვადასხვა მედიუმში მომუშავე აუდიოვიზუალური არტისტი – მათ შორის ინსტალაციაში, სცენოგრაფიასა და ციფრულ სივრცეში.
ოსკაროსანი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის, Flow-ს (რეჟისორი გინტს ზილბალოდისი) ერთ-ერთი ანიმატორი, კონკრეტულად, 3D ფლორის და მცენარეთა სტილიზებული ბიბლიოთეკის შემქმნელი.
სამარ მააკარუნი / Samar Maakaroun
თანაბრად არაბიც და ბრიტანელიც, სამარ მააკარუნი საუკეთესოდ სწორედ ჰიბრიდულ სივრცეში არსებობს, სადაც იდენტობები იკვეთება. ნიუანსი, კომპლექსურობა, ინტერაქცია და თამაში — სწორედ ეს სიტყვები აღწერს მის ნამუშევრებს საუკეთესოდ. მრავალფეროვნება სამარისთვის ინსაითებისა და ახალი აღმოჩენების საუკეთესო წყაროა.
Pentagram-ის ლონდონის ოფისის პარტნიორის როლში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სააგენტოს 52-წლიან მემკვიდრეობასა და სხვადასხვა სექტორში ტრანსფორმაციული დიზაინის შექმნაში.
მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნა არა ერთი გამრღვევი პროექტი, მათ შორის: დუბაისა და შარჟას destination ბრენდები, Porsche-ის კამპანიები, ილუსტრირებული არაბული ფრაზების წიგნი Haraka Baraka და Wembley’s კონცერტის ვიზუალური იდენტობა და კამპანია Together for Palestine