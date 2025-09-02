ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს

2 სექტემბერი, 2025 •
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2025 წლის 3 სექტემბრიდან აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საქმიანობას შეწყვეტს.

აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ საერთაშორისო წითელ ჯვარს ორგანიზაციის წარმომადგენლობის დახურვის შესახებ ჯერ კიდევ მარტში აცნობა.

როგორც წითელი ჯვარი აცხადებს, ორგანიზაცია გააგრძელებს მუშაობას აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან, რათა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მიერ დაცულ პირებს დახმარება გაუწიოს, მანდატის და აზერბაიჯანის მიერ ჟენევის კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად.

„ჩვენ ვგეგმავთ დიალოგის გაგრძელებას ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ჰუმანიტარულ დიპლომატიასთან,“ – აღნიშნულია განცხადებაში.

ორგანიზაცია ეხმარებოდა კონფლიქტთან დაკავშირებული უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ბედის გარკვევაში, ასევე თვალყურს ადევნებდა მათი პატიმრობის პირობებს, ეხმარებოდა მათ ოჯახებთან კავშირის შენარჩუნებაში.

„ამჟამად ჩვენ დიალოგს ვაწარმოებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან ჩვენი მომავალი საქმიანობის შესახებ, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მიერ დაცული პირების ინტერესების გათვალისწინებით”.

აზერბაიჯანის მიერ საერთაშორისო წითელი ჯვრის საქმიანობის შეჩერება „დიდ პრობლემებს შეუქმნის სომეხ ტყვეებს,“ – ციტირებს გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” ადვოკატ სირანუშ სააკიანს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხანგრძლივი ვიზაა ევროპაში ხანგრძლივი მუშაობისთვის – გახარია ბინადრობის უფლებაზე

საქართველოში საფრანგეთის ახალი ელჩი ოლივიე კურტო იქნება

ალიევის ცოლმა ფაშინიანის ცოლთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა

სომხეთ-აზერბაიჯანისთვის შექმნილი “მინსკის პროცესი” ოფიციალურად დაიხურა

“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი 02.09.2025
“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია 02.09.2025
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა 02.09.2025
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს 02.09.2025
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი 02.09.2025
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე 02.09.2025
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე
Porsche-ს ქართველი ენთუზიასტებისთვის დახურული Nürburgring Nordschleife 02.09.2025
Porsche-ს ქართველი ენთუზიასტებისთვის დახურული Nürburgring Nordschleife
„ოცნების“ პარლამენტმა გახარიას პარტიის 12 წევრის უფლებამოსილება ცნო 02.09.2025
„ოცნების“ პარლამენტმა გახარიას პარტიის 12 წევრის უფლებამოსილება ცნო