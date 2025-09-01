ალიევის და ფაშინიანის მორიგი შეხვედრა შანხაიში [ვიდეო]

შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა გაიმართა.
როგორც აზერბაიჯანული მედია იუწყება, მათ განიხილეს აზერბაიჯან-სომხეთის სამშვიდობო დღის წესრიგი, ხაზი გაუსვეს კონსტრუქციული დიალოგის, ურთიერთნდობისა და რეგიონული სტაბილურობის მნიშვნელობას.
“ორივე ლიდერმა აღნიშნა პოზიტიური დინამიკა, რომელიც მიღწეული იქნა ვაშინგტონის ბოლო სამიტის ფარგლებში და რომელიც ადასტურებს საერთაშორისო მხარდაჭერას მშვიდობის ხელშეწყობისა და ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის მიმართ”.
უკანასკნელი შეხვედრა ალიევსა და ფაშინიანს შორის ვაშინგტონში აგვისტოში გაიმართა, სადაც მხარეებმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციით სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს.