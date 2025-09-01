ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ალიევის და ფაშინიანის მორიგი შეხვედრა შანხაიში [ვიდეო]

1 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა გაიმართა.

როგორც აზერბაიჯანული მედია იუწყება, მათ განიხილეს აზერბაიჯან-სომხეთის სამშვიდობო დღის წესრიგი, ხაზი გაუსვეს კონსტრუქციული დიალოგის, ურთიერთნდობისა და რეგიონული სტაბილურობის მნიშვნელობას.

“ორივე ლიდერმა აღნიშნა პოზიტიური დინამიკა, რომელიც მიღწეული იქნა ვაშინგტონის ბოლო სამიტის ფარგლებში და რომელიც ადასტურებს საერთაშორისო მხარდაჭერას მშვიდობის ხელშეწყობისა და ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის მიმართ”.

უკანასკნელი შეხვედრა ალიევსა და ფაშინიანს შორის ვაშინგტონში აგვისტოში გაიმართა, სადაც მხარეებმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციით სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

