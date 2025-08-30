ახალი ამბები

აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა

30 აგვისტო, 2025 •
აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკრაინისთვის Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მხარდასაჭერად აღჭურვილობისა და სერვისების, ასევე Starlink-ის სატელიტური კომუნიკაციების სერვისების მიყიდვა დაამტკიცა, რომელთა ღირებულება ჯამში 329 მილიონი დოლარია.

დეპარტამენტის ცნობით, უკრაინის მთავრობა Patriot-ისთვის აღჭურვილობისა და სერვისების შეძენას გეგმავს, დაახლოებით 179,1 მილიონი დოლარის ოდენობით. პაკეტი მოიცავს კლასიფიცირებულ და არაკლასიფიცირებულ სათადარიგო ნაწილებს, ტექნიკურ მხარდაჭერას, პროგრამულ უზრუნველყოფას და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებებს, სისტემის მოდიფიკაციებს, სატესტო აღჭურვილობას, კომუნიკაციების აღჭურვილობას, ინტეგრაციის სერვისებს, შეკეთებას, ტრენინგს, ტექნიკურ დახმარებას და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მასთან დაკავშირებულ ნივთებს.

სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე დაამტკიცა Starlink-ის სატელიტური კომუნიკაციების სერვისებისა და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის მიყიდვა, რომელთა ღირებულება 150 მილიონი დოლარია.

მანამდე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა უკრაინისთვის 3350 ერთეული ERAM-ის ტიპის შორ მანძილზე მოქმედი საჰაერო ფრთოსანი რაკეტის მიყიდვა, რომელთა ღირებულება 825 მილიონი დოლარია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”

„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე
აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა
EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება
„წაგართვით გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოაცხადოთ იგი“ — ომარ ფურცელაძის დასკვნითი სიტყვა
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა