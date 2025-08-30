აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკრაინისთვის Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მხარდასაჭერად აღჭურვილობისა და სერვისების, ასევე Starlink-ის სატელიტური კომუნიკაციების სერვისების მიყიდვა დაამტკიცა, რომელთა ღირებულება ჯამში 329 მილიონი დოლარია.
დეპარტამენტის ცნობით, უკრაინის მთავრობა Patriot-ისთვის აღჭურვილობისა და სერვისების შეძენას გეგმავს, დაახლოებით 179,1 მილიონი დოლარის ოდენობით. პაკეტი მოიცავს კლასიფიცირებულ და არაკლასიფიცირებულ სათადარიგო ნაწილებს, ტექნიკურ მხარდაჭერას, პროგრამულ უზრუნველყოფას და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებებს, სისტემის მოდიფიკაციებს, სატესტო აღჭურვილობას, კომუნიკაციების აღჭურვილობას, ინტეგრაციის სერვისებს, შეკეთებას, ტრენინგს, ტექნიკურ დახმარებას და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მასთან დაკავშირებულ ნივთებს.
სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე დაამტკიცა Starlink-ის სატელიტური კომუნიკაციების სერვისებისა და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის მიყიდვა, რომელთა ღირებულება 150 მილიონი დოლარია.
მანამდე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა უკრაინისთვის 3350 ერთეული ERAM-ის ტიპის შორ მანძილზე მოქმედი საჰაერო ფრთოსანი რაკეტის მიყიდვა, რომელთა ღირებულება 825 მილიონი დოლარია.