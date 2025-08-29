ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა

“ორ საკითხს მინდა გამოვეხმაურო. პირველი ეხება სოციალურ ქსელში თამარ ჩერგოლეიშვილის კომენტარს, მის წინააღმდეგ უხამსი ცილისწამების საპასუხოდ. ასეთი პასუხი ცალსახად დაუშვებელია. სოციალურ ქსელში ხშირად ვხვდებით ბინძურ ბრალდებებს, მაგრამ ეს არანაირად ამართლებს თამარის რეაქციას”, – ამის შესახებ გიგა ბოკერია აცხადებს, რომელიც “ფედერალისტების” ერთ-ერთი ლიდერი და თამარ ჩერგოლეიშვილის ქმარია.
ბოკერიას თქმით, თამარმა მალევე მოუბოდიშა საზოგადოებას.
“თამარ ჩერგოლეიშვილი ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამორჩეული ლიდერია და ამიტომ მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა. ამ დაუშვებელი რეაქციის ანატომიის ახსნა არ ემსახურება მის გამართლებას – მხოლოდ სერიოზული შეცდომის მიზეზის განმარტებაა.
მეორე საკითხია ამ ინციდენტის გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის და მასთან აფილირებული საჯარო ფიგურების მიერ.
აშკარაა, რომ მათ ეს ინციდენტი ხელსაყრელ საბაბად ჩათვალეს.
ნაციონალურ მოძრაობას უჭირს ნებისმიერი თანამშრომლობა, სადაც მათ პარტიას და მათ ლიდერს – პოლიტპატიმარ მიხეილ სააკაშვილს ცენტრალური ადგილი არ უკავია და სადაც ღიად აკრიტიკებენ მათი ლიდერის და სხვა ფიგურების უპასუხისმგებლო ნაბიჯებს თუ გამონათქვამებს. ამას თან ერთვის ამ პარტიის შიგნით არსებული ღრმა კრიზისი.
ფედერალისტები კი ყოველთვის აუცილებლად მივიჩნევდით და მივიჩნევთ, კრიტიკულად გამოვეხმაუროთ იმას, რაც ჩვენი აზრით, საპროტესტო მოძრაობას აზიანებს.
ამასთან ერთად, ჩვენ საჭიროდ მივიჩნევთ თანამშრომლობას განსხვავებული შეხედულებების, ზოგჯერ კი განსხვავებული ფასეულობების მქონე პოლიტიკურ ძალებს შორისაც იმ საკითხებზე, რაც გვაერთიანებს. ასეთი ამოცანა იყო და არის ივანიშვილის რეჟიმის მიერ დადგმული, ე.წ 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების ფარსის დელეგიტიმაცია.
ამჟამად, ჩვენი პრიორიტეტი 13 სექტემბრის საპროტესტო აქცია და ამის შემდეგ საპროტესტო მოძრაობის გაფართოებაა, რაც ივანიშვილის რეჟიმის ძალაუფლებიდან ჩამოცილებით უნდა დასრულდეს”, – აცხადებს გიგა ბოკერია.
„ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, თინა ბოკუჩავა რვა პარტიის ფორმატში მყოფ პარტიებს მიმართავს, რომ თამარ ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობა დაასრულონ.
ბოკუჩავამ ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც „ფედერალისტების“ ლიდერმა, თამარ ჩერგოლეიშვილმა Facebook-ზე ერთ-ერთი პოსტის კომენტარებში მისი მისამართით დაწერილი შეურაცხმყოფელი კომენტარების ავტორების გვერდიდან ბავშვების ფოტოები აიღო და მათი გამოყენებით საპასუხოდ შეურაცხყოფა მიაყენა. შემდგომში მან ბოდიში მოიხადა.
ბოკუჩავას თქმით, ჩერგოლეიშვილის საქციელი ყოველგვარ პოლიტიკურ თუ ადამიანურ მორალს სცდება.
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუწოდებს