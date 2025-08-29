ახალი ამბები

ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა

29 აგვისტო, 2025 •
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ორ საკითხს მინდა გამოვეხმაურო. პირველი ეხება სოციალურ ქსელში თამარ ჩერგოლეიშვილის კომენტარს, მის წინააღმდეგ უხამსი ცილისწამების საპასუხოდ. ასეთი პასუხი ცალსახად დაუშვებელია. სოციალურ ქსელში ხშირად ვხვდებით ბინძურ ბრალდებებს, მაგრამ ეს არანაირად ამართლებს თამარის რეაქციას”, – ამის შესახებ გიგა ბოკერია აცხადებს, რომელიც “ფედერალისტების” ერთ-ერთი ლიდერი და თამარ ჩერგოლეიშვილის ქმარია.

ბოკერიას თქმით, თამარმა მალევე მოუბოდიშა საზოგადოებას.

“თამარ ჩერგოლეიშვილი ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამორჩეული ლიდერია და ამიტომ მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა. ამ დაუშვებელი რეაქციის ანატომიის ახსნა არ ემსახურება მის გამართლებას – მხოლოდ სერიოზული შეცდომის მიზეზის განმარტებაა.
მეორე საკითხია ამ ინციდენტის გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის და მასთან აფილირებული საჯარო ფიგურების მიერ.
აშკარაა, რომ მათ ეს ინციდენტი ხელსაყრელ საბაბად ჩათვალეს.

ნაციონალურ მოძრაობას უჭირს ნებისმიერი თანამშრომლობა, სადაც მათ პარტიას და მათ ლიდერს – პოლიტპატიმარ მიხეილ სააკაშვილს ცენტრალური ადგილი არ უკავია და სადაც ღიად აკრიტიკებენ მათი ლიდერის და სხვა ფიგურების უპასუხისმგებლო ნაბიჯებს თუ გამონათქვამებს. ამას თან ერთვის ამ პარტიის შიგნით არსებული ღრმა კრიზისი.

ფედერალისტები კი ყოველთვის აუცილებლად მივიჩნევდით და მივიჩნევთ, კრიტიკულად გამოვეხმაუროთ იმას, რაც ჩვენი აზრით, საპროტესტო მოძრაობას აზიანებს.

ამასთან ერთად, ჩვენ  საჭიროდ მივიჩნევთ თანამშრომლობას განსხვავებული შეხედულებების, ზოგჯერ კი განსხვავებული ფასეულობების მქონე პოლიტიკურ ძალებს შორისაც იმ საკითხებზე, რაც გვაერთიანებს. ასეთი ამოცანა იყო და არის ივანიშვილის რეჟიმის მიერ დადგმული, ე.წ 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების ფარსის დელეგიტიმაცია.

ამჟამად, ჩვენი პრიორიტეტი 13 სექტემბრის საპროტესტო აქცია და ამის შემდეგ საპროტესტო მოძრაობის გაფართოებაა, რაც ივანიშვილის რეჟიმის ძალაუფლებიდან ჩამოცილებით უნდა დასრულდეს”, – აცხადებს გიგა ბოკერია.

„ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე, თინა ბოკუჩავა რვა პარტიის ფორმატში მყოფ პარტიებს მიმართავს, რომ თამარ ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობა დაასრულონ.

ბოკუჩავამ ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც „ფედერალისტების“ ლიდერმა, თამარ ჩერგოლეიშვილმა Facebook-ზე ერთ-ერთი პოსტის კომენტარებში მისი მისამართით დაწერილი შეურაცხმყოფელი კომენტარების ავტორების გვერდიდან ბავშვების ფოტოები აიღო და მათი გამოყენებით საპასუხოდ შეურაცხყოფა მიაყენა. შემდგომში მან ბოდიში მოიხადა.

ბოკუჩავას თქმით, ჩერგოლეიშვილის საქციელი ყოველგვარ პოლიტიკურ თუ ადამიანურ მორალს სცდება.

ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუწოდებს

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”

„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე მცირდება – საერთაშორისო გამოხმაურებები

„თუ არ გავიდოდი ქუჩაში, შეიძლება სირცხვილის გრძნობას უბრალოდ მოვეკალი“— ზვიად ცეცხლაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო 29.08.2025
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი 29.08.2025
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ 29.08.2025
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა 29.08.2025
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა
ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს 29.08.2025
ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს 29.08.2025
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში