ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს

29 აგვისტო, 2025 •
ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მთიანი ყარაბაღის ყოფილი პრეზიდენტები არკადი ღუკასიანი, ბაკო სააკიანი და არაიკ არუთუნიანი აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების შესახებ ბრძანებები ყოველთვის ერევნიდან მოდიოდა – ამის შესახებ წერს გამოცემა “კავკაზსკი უზელი”, რომელიც აზერბაიჯანში მიმდინარე მათ სასამართლო პროცესებს აშუქებს.

მთიანი ყარაბაღის იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც აზერბაიჯანული მხარე არ აკონტროლებდა და 2020 წლის ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ რუსი სამშვიდობოების პასუხისმგებლობის ქვეშ იყო, აზერბაიჯანმა, “ანტიტერორისტული ოპერაციის” მოტივით, 2023 წლის 19 სექტემბერს შეტევა დაიწყო. 19 სექტემბრის შემდეგ, ოფიციალური მონაცემით, 100 ათასზე მეტი ეთნიკური სომეხი საცხოვრებლად სომხეთში გადავიდა. ომის მსვლობისას აზერბაიჯანულმა მხარემ მთიანი ყარაბაღის იმდროინდელი და ყოფილი ლიდერები, ასევე სხვა მაღალჩნოსნები დააპატიმრა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების რიგი ბრალდებებით, მათ შორის, ტერორიზმის დაფინანსება, შეიარაღებული ფორმირებების ჩამოყალიბება, შეაიარაღების კონტრაბანდა [სასამართლო პროცესები აზერბაიჯანში მათ წინააღმდეგ ამ დრომდე მიმდინარეობს]. ოფიციალურმა ერევანმა დაგმო მათი დაკავება.

2024 წლის პირველი იანვრიდან, 2023 წლის 19 სექტემბრის შემდეგ შექმნილი სამხედრო-პოლიტიკური სიტუაციის გამო, არცახის რესპუბლიკამ [თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა] არსებობა შეწყვიტა.

ღუკასიანის [1997–2007] თქმით, თავდაცვის მინისტრის დანიშვნა ყოველთვის სომხეთის თავდაცვის სამინისტროზე და ქვეყნის პრეზიდენტზე იყო დამოკიდებული, ხოლო იარაღი და საბრძოლო მასალა მხოლოდ სომხეთიდან შემოდიოდა.

არაიკ არუთუნიანის [2020–2023] განცხადებით კი, 2016 წლის აპრილის და 2020 წლის ომებში ბრძანებებს სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო და გენშტაბი იძლეოდნენ. მისი თქმით, ყარაბაღის ძალებს ბალისტიკური რაკეტები („ტოჩკა-У“, „სმერჩი“, „სკადი“) არ ჰქონდათ და ისინი მხოლოდ სომხეთის სამხედრო ნაწილებს ემორჩილებოდათ.

რაც შეეხება, ასევე ყოფილ ლიდერს, ბაკო სააკიანს [2007–2020] , მისი მონაყოლით სასამართლოზე,  ყარაბაღის პირველი ომის დროს საბრძოლო მოქმედებებს სომხეთის თავდაცვის მინისტრები და მაშინდელი ლიდერები სერჟ სარგსიანი, ვაზგენ სარგსიანი, რობერტ ქოჩარიანი და ლევონ ტერ-პეტროსიანი ხელმძღვანელობდნენ.

აზერბაიჯანში მთიანი ყარაბაღის ყოფილი ლიდერებისა და სხვა პირების სასამართლო პროცესი 29 აგვისტოს გაგრძელდება.

ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„რამდენლარიანი ხელფასის სანაცვლოდ დაახურდავე სამშობლო, ბექა?!“ — თორნიკე თოშხუა დაკავების დღიდან შიმშილობს

„სამართალი ნელა და ურმით მოდის, მაგრამ დიდი სიმართლე მოაქვს“ — ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე

„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი

ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს 29.08.2025
ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს 29.08.2025
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუწოდებს 28.08.2025
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუწოდებს
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა 28.08.2025
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში