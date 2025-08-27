ახალი ამბებირეკლამა

„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში

27 აგვისტო, 2025 •
„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ჩემი გზა ისე სრულდება, როგორც მე მსურს“ ამ მთავარი გზავნილით შექმნა  „ტოიოტა ცენტრი ბათუმმა“ ახალი თაობის Land Cruiser Prado-ს საიმიჯო ვიდეორგოლი. ეს არის ისტორია, რომელიც Prado-ს შესაძლებლობებით იწყება იქ, სადაც სტანდარტული გამოცდილება სრულდება, რაც ხაზს უსვამს როგორც ავტომობილის გამძლეობას, ისე მომხმარებლის თავისუფალ არჩევანს.

ვიდეორგოლის მთავარი გმირი მთამსვლელია – ადამიანი, რომელიც სხვის კვალს არ მიჰყვება და თავად ქმნის საკუთარ გზას. პარალელურად, კადრებში ჩნდება Toyota Land Cruiser Prado, რომელიც ისეთივე შეუჩერებელი და გამძლეა, როგორიც თავად გმირი.

ვიდეოში განსაკუთრებული ადგილი მაღალმთიან აჭარას უკავია. აღსანიშნავია, რომ კადრების სრულყოფის მიზნით, სპეციალურად გადაღებისთვის 6-კილომეტრიანი გზა გაიყვანეს, რომელმაც თითოეულ სცენას საუცხოო ხიბლი შესძინა. კულმინაცია სოფელ ვერნებში ვითარდება – აჭარის უმაღლეს წერტილში, სადაც გმირები მიუწვდომელ გზას ასრულებენ.

გოდერძი სურმანიძე, „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ დირექტორი: „ახალი თაობის Toyota Land Cruiser Prado არის უსაფრთხოების, სანდოობისა და გამძლეობის სიმბოლო. ვიდეორგოლში შევძელით, შეგვექმნა პროდუქტი, რომელიც აერთიანებს ბრენდის ღირებულებებს, ემოციასა და ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებულ შთამბეჭდავ ისტორიას. მონაცვლე სიუჟეტი ქმნის იდენტობის განცდას – ერთი მხრივ, ადამიანის სულიერი სიმტკიცე, მეორე მხრივ კი, ავტომობილის შეუდრეკელი ძალა, რომლებიც ერთმანეთის პარალელურად ავსებენ მთის სირთულეებით სავსე გარემოს. ჩვენთვის ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ავტომობილის დემონსტრაცია – ეს არის თავისუფლებისა და ნდობის სიმბოლო, რომელიც იქ იწყება, სადაც სხვებისთვის მთავრდება“.

ვიდეორგოლის უნიკალურობა ემოციურ თხრობასა და ავტომობილის ტექნიკურ სრულყოფილებას შორის სინქრონიზაციაშია. Land Cruiser Prado ახალი თაობის SUV-ის ეტალონია, რომელიც აერთიანებს უსაფრთხოებას, სანდოობასა და მრავალფეროვან, ინოვაციურ ფუნქციონალს. ძლიერი ჩარჩო, დახვეწილი ოფროუდ სისტემები და მაღალი კლირენსი Prado-ს შეუდარებელ დინამიკასა და მოქნილობას ანიჭებს, შესაბამისად, უნიკალურს ხდის როგორც ოფროუდზე, ისე გზატკეცილზე, რაც მძღოლს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები და ნებისმიერი დაბრკოლება თავდაჯერებულად გადალახოს. აღსანიშნავია ავტომობილის განახლებული ინტერიერი, რომელიც თანამედროვე კომფორტის ახალ სტანდარტებს აყალიბებს და თითოეულ მგზავრობას განსაკუთრებულ გამოცდილებად აქცევს, როგორც ეს ვიდეორგოლშია წარმოჩენილი.

„ტოიოტა ცენტრი ბათუმი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სრულ მომსახურებას — ახალი ავტომობილის შეძენიდან დაწყებული, კონსულტაციებით, ტესტდრაივითა და მაღალი ხარისხის სერვისით დასრულებული. კომპანიის მიზანია, თითოეულ მომხმარებელს შეუქმნას ერთიანი სივრცე, სადაც თავისივე საჭიროებებსა და სურვილებზე მორგებულ გამოცდილებას მიიღებს, რათა საკუთარ გზას გაუდგეს ისე, როგორც მას სურს.

„თეგეტა ჰოლდინგის“ ერთ-ერთ მიმართულებაში, „თეგეტა ქარსში“ შემავალი კომპანია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმი“ ბაზარზე 2020 წლიდან ოპერირებს და ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული ცენტრია დასავლეთ საქართველოში. კომპანია მონობრენდულია და შექმნილია იაპონური ბრენდის სტანდარტების კონცეფციის შესაბამისად. მისი მომსახურება სრულად „ტოიოტას“ მარკის ავტომობილებზეა ფოკუსირებული. სერვისცენტრი აღჭურვილია უახლესი, ლიცენზირებული აპარატურითა და ავტორიზებული პროგრამებით, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს ტოიოტას ავტომობილების უახლეს სამოდელო რიგს, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებს, აქსესუარებსა და სრულ ავტოსერვისს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ფაქტების გადამმოწმებლების შევიწროება – ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელი

მზია ამაღლობელი ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტთა სიაშია

რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა

არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად

„რამდენი ლარიანი ხელფასის სანაცვლოდ დაახურდავე სამშობლო, ბექა?!“ — თორნიკე თოშხუა დაკავების დღიდან შიმშილობს 27.08.2025
„რამდენი ლარიანი ხელფასის სანაცვლოდ დაახურდავე სამშობლო, ბექა?!“ — თორნიკე თოშხუა დაკავების დღიდან შიმშილობს
„სამართალი ნელა და ურმით მოდის, მაგრამ დიდი სიმართლე მოაქვს“ — ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 27.08.2025
„სამართალი ნელა და ურმით მოდის, მაგრამ დიდი სიმართლე მოაქვს“ — ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“ყადაღებისა და რეპრესიების მიუხედავად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობას გავაგრძელებთ” 27.08.2025
“ყადაღებისა და რეპრესიების მიუხედავად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობას გავაგრძელებთ”
რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე 27.08.2025
რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე
„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი 27.08.2025
„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი
უვიზოს საკითხამდე ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაციაა – მიქელაძე ყადაღაზე 27.08.2025
უვიზოს საკითხამდე ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაციაა – მიქელაძე ყადაღაზე
მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“ 27.08.2025
მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“
„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში 27.08.2025
„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში