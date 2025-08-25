რუსეთი სომხურ პროდუქციას ისევ არ ატარებს სანიტარული პრობლემების საბაბით

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

25 აგვისტო, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ასობით სომხური სატვირთო მანქანა, რომელიც აგრარულ პროდუქციას რუსეთში აგზავნიდა საქართველოს საზღვრის გავლით, სომხეთში ბრუნდება ფიტოსანიტარული პრობლემების გამო”, – ამის შესახებ განაცხადა სომხეთის პარლამენტის დეპუტატმა გარნიკ დანიელიანმა.

„საგუშაგო პუნქტ ‘ზემო ლარსიდან’ ბრუნდება ასობით ავტომობილი, დატვირთული ფერმერთა პროდუქციით – ალუბლით, ატმით და ყურძნით“ ,— დაწერა დანიელიანმა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე.

მისი თქმით, მძღოლები იუწყებიან, რომ პროდუქციის გატარების შეწყვეტის მიზეზად „ფიტოსანიტარულ პრობლემებს“ ასახელებენ.

დეპუტატის განცხადებით, ასევე მკაცრ შემოწმებას ექვემდებარება სხვა სახის ტვირთით დატვირთული მანქანებიც, განსაკუთრებით კი სამშენებლო მასალებით.

მოსკოვი პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებულ აფხაზეთთან, პერიოდულად მიმართავს მსგავს ზომებს პროდუქციის “ფიტოსანიტარული პრობლემების” საბაბით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

