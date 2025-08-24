ახალი ამბები

უკრაინამ დონეცკის ოლქში 3 სოფლის დაბრუნების შესახებ განაცხადა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ დონეცკის ოლქის სოფელ ზელენი ჰაის გათავისუფლება დაადასტურა.

მისი თქმით, წარმატებული კონტრშეტევის შედეგად, უკრაინამ კონტროლი აღადგინა კიდევ ორ სოფელზე: მიხაილოვკასა და ვლადიმიროვკაზე.

სირსკის თქმით, ის ესაუბრა სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც პოკროვსკის იცავენ.

„სიტუაცია მართლაც რთულია; მტერმა ძირითადი ძალისხმევა ფრონტის ამ სექტორზე მიიატან. თუმცა, ჩვენ ხაზი უნდა შევინარჩუნოთ. საბრძოლო ოპერაციების ორგანიზება მხარდაჭერილი იქნება. დამატებითი საბრძოლო მასალის, დრონებისა და ელექტრონული საბრძოლო მასალის საკითხები მოგვარებულია“, — განაცხადა სირსკიმ.

მანამდე, დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაზე პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებს დონეცკის ოლქში დადებით შედეგები აქვთ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს

„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი

ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს

„ოცნება“ ამტკიცებს, რომ 2018 წლიდან კონსტიტუციის შესწორება არ უცდია. ასეა ეს? 24.08.2025
თეთრიწყაროში კაცის დაჭრის ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავეს 24.08.2025
სუს-ის უფროსის პოსტზე ოხანაშვილს მდინარაძე ჩაანაცვლებს 23.08.2025
სუს-ის უფროსად დანიშვნიდან არასრული 5 თვის შემდეგ ოხანაშვილმა თანამდებობა დატოვა 23.08.2025
პატივს ვცემთ ერთობას, რომელიც აჩვენეს ბალტიის ქვეყნებმა დამოუკიდებლბის დასაცავად – ზელენსკი “ბალტიის გზაზე” 23.08.2025
“ე.წ. მთავრობის წევრებს რომ ვუყურებ, სხვისი ჭირი მათი ჰობი და ორგანიზმის მთავარი საზრდოა” – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 23.08.2025
“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა 23.08.2025
