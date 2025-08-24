უკრაინამ დონეცკის ოლქში 3 სოფლის დაბრუნების შესახებ განაცხადა

უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ დონეცკის ოლქის სოფელ ზელენი ჰაის გათავისუფლება დაადასტურა.
მისი თქმით, წარმატებული კონტრშეტევის შედეგად, უკრაინამ კონტროლი აღადგინა კიდევ ორ სოფელზე: მიხაილოვკასა და ვლადიმიროვკაზე.
სირსკის თქმით, ის ესაუბრა სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც პოკროვსკის იცავენ.
„სიტუაცია მართლაც რთულია; მტერმა ძირითადი ძალისხმევა ფრონტის ამ სექტორზე მიიატან. თუმცა, ჩვენ ხაზი უნდა შევინარჩუნოთ. საბრძოლო ოპერაციების ორგანიზება მხარდაჭერილი იქნება. დამატებითი საბრძოლო მასალის, დრონებისა და ელექტრონული საბრძოლო მასალის საკითხები მოგვარებულია“, — განაცხადა სირსკიმ.
მანამდე, დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაზე პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებს დონეცკის ოლქში დადებით შედეგები აქვთ.