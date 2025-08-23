25 წლის ქალი ქმრის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დააკავეს 25 წლის ქალი, რომელსაც ქმრის მკვლელობას ედავებიან. შემთხვევა გუშინ, 22 აგვისტოს, თბილისში მოხდა.
“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, თბილისში, საცხოვრებელ ბინაში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მეუღლეს – 2003 წელს დაბადებულ ლ.გ.-ს, ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი – დანა ნივთმტკიცებად ამოიღო”, – ვკითხულობთ შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.